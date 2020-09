Scorrimento graduatoria Medicina 2020: date e info da sapere

Oggi la pubblicazione della graduatoria nazionale di Medicina: per chi non riesce a entrare, è previsto uno scorrimento. Ecco tutte le date e le informazioni.

Oggi, 29 settembre 2020 uscirà l’attesissima graduatoria di Medicina 2020. Ma chi non dovesse farcela non demorda poiché è previsto lo scorrimento della graduatoria.

La data dello scorrimento è il 7 ottobre. Da quest’ultima data lo studente avrà a disposizione 5 giorni di tempo per immatricolarsi nell’ateneo in cui è entrato oppure per rinnovare la propria conferma d’interesse sul portale Universitaly.

La conferma d’interesse è stata introdotta dal Miur per permettere agli studenti, che non accettano la sede assegnata, di rimanere ugualmente in graduatoria. Ogni candidato dovrà confermare la propria domanda d’interesse collegandosi al sito di Universitaly entro le ore 12:00 del quinto giorno lavorativo successivo alla data di pubblicazione degli scorrimenti. La conferma deve essere data dopo ogni scorrimento in caso di rifiuto della sede e deve essere rinnovata ad ogni scorrimento pubblicato a meno che non ci si immatricoli.