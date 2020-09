Test Medicina 2020: la graduatoria nazionale è online

Pubblicata la graduatoria Medicina 2020: gli elenchi sono nazionali e nominativi, visibili finalmente su Universitaly.

È finalmente online la graduatoria nazionale Medicina 2020, grazie alla quale molti medici scopriranno che ne sarà del proprio futuro.

Il Ministero dell’Università ha pubblicato la graduatoria, nazionale e nominata, con tutti gli ammessi che hanno superato il Test di Medicina 2020. L’elenco è visibile all’interno dell’area riservata dei candidati, sul sito Universitaly.

Assegnati e prenotati

Per entrare in graduatoria nazionale è necessario ottenere un punteggio superiore ai 20 punti. Accanto al nome del singolo candidato, la graduatoria prevede anche le diciture di “assegnato” o “prenotato”. Se si risultata “assegnati” significa che è stato ottenuto un posto nella “prima preferenza utile”, ossia nella prima preferenza in cui è presente un posto disponibile tra quelle che sono state indicate, si dispone quindi di 4 giorni di tempo per l’immatricolazione nella sede e corso di laurea a cui si risultata assegnati; se l’immatricolazione non avviene entro 4 giorni, il posto sarà definitivamente perduto. Se invece si risulta “prenotati” significa che non è stato ottenuto un posto nella “prima preferenza utile”, ma un posto dalla seconda preferenza in giù. Questo si verifica perché altri candidati in graduatoria sono stati assegnati già alle scelte più alte, il Ministero non conosce ancora in numero preciso di chi procederà con l’immatricolazione proprio in quelle sedi: se qualcuno di loro rinunciasse, infatti, avverrebbero degli scorrimenti di graduatoria e i prenotati potrebbero guadagnare un posto in una preferenza più alta. Alla luce di tali meccanismi, è possibile scegliere se immatricolarsi nell’immediato o aspettare gli scorrimenti di graduatoria, sperando nelle rinunce di alcuni candidati.