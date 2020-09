Graduatoria Medicina 2020: le ultime novità sulla pubblicazione

Graduatoria Medicina 2020: stamattina è apparso un avviso sulla pubblicazione degli elenchi nazionali e nominativi. Adesso il sito Universitaly è down.

Grande attesa per la graduatoria Medicina 2020, che segnerà un importante punto di inizio per tanti aspiranti medici. Solitamente la graduatoria, nominativa e nazionale, è resa nota fin dalle prime ore del mattino, ma quest’anno le cose vanno diversamente.

Stamattina è apparso un annuncio sul sito Universitaly: “La graduatoria sarà pubblicata appena il MIUR darà il via libera”.

Tuttavia risulta complicato controllare la pubblicazione della graduatoria nazionale. Come ogni anno, infatti, il sito Universitaly è down: non funziona il caricamento, collegandosi all’indirizzo ufficiale. Sicuramente il malfunzionamento è dovuto alla massiccia presenza di utenti che cercano di collegarsi e aggiornano ripetutamente le pagine per conoscere novità.

Al momento, sono ancora tanti gli aspiranti medici in attesa di conoscere che ne sarà del proprio futuro. Il Miur non ha indicato un orario preciso per la pubblicazione della graduatoria, ma è certo che avverrà entro oggi.

Ricordiamo a tutti quelli che non dovessero riuscire ad accedere subito in Medicina di non scoraggiarsi. Come da tradizione, è previsto uno scorrimento delle graduatoria nazionale: si terrà il 7 ottobre. Da quest’ultima data lo studente avrà a disposizione 5 giorni di tempo per immatricolarsi nell’ateneo in cui è entrato oppure per rinnovare la propria conferma d’interesse sul portale Universitaly.