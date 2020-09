Graduatoria Medicina 2020: il punteggio minimo per entrare

Pubblicata la Graduatoria Medicina 2020: qual è il punteggio minimo per entrare? Ecco tutte le informazioni.

È stata pubblicata ieri la Graduatoria Medicina 2020: adesso molti studenti e aspiranti medici ora potranno iniziare il loro percorso universitario. Con la pubblicazione di questi dati, è possibile conoscere il punteggio minimo per accedere in Medicina. Nel frattempo, chi non è rientrato tra gli ammessi dovrà aspettare la graduatoria di scorrimento, che verrà pubblicata la prossima settimana.

Medicina: il punteggio minimo

Riguardando la pubblicazione delle graduatorie nazionali dei punteggi totalizzati dai candidati al momento del test d’ammissione di Medicina 2020, si può trovare il punteggio minimo per essere ammessi. Come nel corso dell’ammissione del 2019, il punteggio più basso è stato registrato presso l’Università di Messina ed è di 39,5 punti.

L’Università di Messina, infatti, anche l’anno precedente ha registrato il punteggio minimo a livello nazionale (41,4). Un totale che varia ogni anno, sia perché variano i posti disponibili sia perché varia anche la difficoltà della prova d’ammissione.

Scorrimento Medicina: quando sarà?

La graduatoria di ieri ha così sancito chi può entrare e chi no al corso di laurea magistrale a ciclo unico. Tuttavia, la speranza è sempre l’ultima a morire: chi non è risultato ammesso nella prima graduatoria, potrà aspettare quella di scorrimento.

La data dello scorrimento è il 7 ottobre. Da quest’ultima data lo studente avrà a disposizione 5 giorni di tempo per immatricolarsi nell’ateneo in cui è entrato oppure per rinnovare la propria conferma d’interesse sul portale Universitaly.

La conferma d’interesse è stata introdotta dal Miur per permettere agli studenti, che non accettano la sede assegnata, di rimanere ugualmente in graduatoria. Ogni candidato dovrà confermare la propria domanda d’interesse collegandosi al sito di Universitaly entro le ore 12:00 del quinto giorno lavorativo successivo alla data di pubblicazione degli scorrimenti. La conferma deve essere data dopo ogni scorrimento in caso di rifiuto della sede e deve essere rinnovata ad ogni scorrimento pubblicato a meno che non ci si immatricoli.