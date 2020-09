Graduatoria Medicina 2020: come vederla su Universitaly

Graduatoria Medicina 2020: oggi il sogno diventa realtà per tanti aspiranti medici. Ecco le indicazioni per poter controllare la graduatoria online.

Oggi, 29 settembre 2020, è il giorno in cui migliaia di studenti attendono l’uscita delle graduatorie di medicina. Come ogni anno la graduatoria viene pubblicata nelle prime ore del mattino, e migliaia di studenti continuano imperterriti a ricaricare la pagina web di Universitaly per scoprire se sono riusciti a prendere il tanto desiderato posto in un ateneo italiano.

Come visionare la graduatoria

La graduatoria sarà visibile su Universitaly, lo stesso portale nel quale si svolgono le pratiche di iscrizione al test e le immatricolazioni. Per accedere alla graduatoria ogni studente dovrà essere in possesso del codice etichetta che è stato assegnato ad ogni studente il 3 settembre, ovvero il giorno del test di ingresso. Lo studente dopo aver inserito il codice etichetta ed eventuali dati personali richiesti avrà accesso alla graduatoria.