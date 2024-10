Test medicina 2025: gli studenti che vogliono proseguire gli studi e iscriversi a medicina, così come gli esclusi in graduatoria di quest’anno, sono in attesa di notizie da parte del Ministero che confermi le novità trapelate in questi mesi. Ci sono, infatti, importanti novità previste dalla nuova riforma che potrebbe già entrare in vigore per l’anno accademico 2025-2026.

Test medicina: selezione predittiva

Stando alle dichiarazioni della Ministra Bernini, si prevede che nel 2025 il test di ingresso per Medicina venga abolito. Al suo posto, sarà introdotto un semestre comune per Medicina, Odontoiatria, Veterinaria e altre discipline biomediche. Lo scopo è quello di permettere agli studenti che dovessero rendersi conto che Medicina non è la loro strada di cambiare indirizzo di studi, senza ulteriore spreco di tempo ed energie.

“Gli studenti frequenteranno una serie di discipline qualificanti. Ciò consentirà loro di poter comunque reinvestire le conoscenze e le competenze acquisite in un altro percorso formativo contiguo, senza sprecare tempo e risorse”, ha spiegato la Ministra Bernini

Per garantire la migliore formazione e verificare le reali competenze dei futuri medici, si introdurrà la selezione predittiva

Test medicina: numero chiuso

Anche se il test sarà abolito, il numero chiuso non è in discussione: “Non possiamo garantire a tutti un posto di lavoro, ma dobbiamo assicurare a chi è capace la possibilità di ottenerlo. E nel caso dei futuri medici, abbiamo il dovere di formarli al meglio” le parole della Ministra.

I corsi del primo semestre, considerato propedeutico, potrebbero essere aperti a tutti gli studenti delle materie sanitarie e scientifiche. Al termine del primo semestre, potrebbe esserci una ulteriore prova di ammissione o una scrematura fatta sulla base delle materie sostenute.

Chi non dovesse passare non perderebbe comunque i crediti formativi e potrebbe reimmatricolarsi in facoltà affini come Scienze farmaceutiche, Biologia.

L’ entrata in vigore della nuova riforma con il conseguente stop alle prove di ammissione per accedere ai corsi di laurea di medicina potrebbe avvenire già dall’anno accademico 2025-2026.