Meteo Catania, esplode l’estate: temperature fino a 38 gradi

Il meteo Catania di oggi e per tutta la settimana vede un netto aumento delle temperature: il caldo africano dà il suo benvenuto. Picchi di 38 gradi in vista.

Il meteo Catania, questa volta, non sarà più così mite e paziente con noi cittadini Siciliani, le temperature si alzeranno notevolmente e il cado africano ci darà il suo benvenuto.

In arrivo il cado africano

Dopo tanto attesa, ritorna a dominare sul mediterraneo il poco desiderato caldo africano, protagonista indiscusso del nostro paese e della nostra cara Isola, la Sicilia. Con venti moderati, temperature alte e un clima soleggiato, già da oggi, mercoledì 16 giugno, e per tutta la settimana, l’anticiclone si rafforzerà con temperature che raggiungeranno picchi anche molto alti: si prospettano dai 30 ai 34 gradi con il picco massimo di 38 che si raggiungerà lunedì 21 giugno a ridosso con l’inizio della stagione estiva che, ricordiamo, entra il 22 giugno.

Meteo Catania

Il meteo Catania nella giornata di oggi si caratterizza per la presenza di una temperatura molto calda, un sole splendente per l’intera giornata e un cielo vuoto da nubi che non preannunciano l’arrivo di indesiderate piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 4353m. Per quanto riguarda i venti, invece, essi saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Il mare sarà poco mosso e il tasso di umidità sarà alto.

Nella giornata di lunedì 21 giugno sarà previsto invece un picco di 38 gradi, che rimarrà costante per qualche giorno con piccole variazioni.

Nei prossimi giorni, e soprattutto nella settimana che verrà, l’alta pressione continuerà a intensificarsi su tutta l’Isola e l’anticiclone renderà l’aria davvero bollente e rischiando di provocare violenti incendi boschivi, situazione più che frequente nel territorio siciliano.

In particolar modo a ridosso del fine settimana le temperature massime si manterranno in ogni provincia al di sopra dei 30 gradi, raggiungendo anche i 37 gradi in alcune province, come in quelle del Palermitano. Il dato positivo, comunque, è che i cieli si manterranno sereni e soleggiati, permettendo gite fuori porta e relax in spiaggia.