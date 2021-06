Meteo Sicilia, scoppia il caldo africano: si sfiorano 40 gradi in alcune province

Il meteo Sicilia di oggi e per tutta la settimana vede un netto aumento delle temperature in tutte le province. Esplode, quindi, l'estate nell'Isola.

Il meteo Sicilia nelle scorse settimane è stato piuttosto clemente con le temperature, regalando un inizio di giugno relativamente fresco per la media stagionale. Non poteva, tuttavia, durare per sempre, e, a partire da questa settimana, assisteremo a un netto aumento delle temperature, che “regaleranno” una calura intensa su tutta l’Isola con picchi di caldo in alcune province.

Andiamo a vedere nel dettaglio, quindi, il meteo Sicilia di questa settimana.

Ritorna l’anticiclone africano

Dopo essersi fatto atteso per tutta la primavera e per i primi mesi di giugno, l’anticiclone africano si farà strada sul Mediterraneo, colpendo tutto il Paese e portando con sé aria torrida e afa. La nube di alta pressione abbraccerà anche la Sicilia, causando tempo stabile, soleggiato e con temperature pienamente estive.

Già da oggi, martedì 15 giugno, e per tutta la settimana, l’anticiclone si rafforzerà favorendo un clima soleggiato e scarsa ventilazione, con temperature che raggiungeranno picchi anche molto alti pressoché in tutte le province.

Meteo Sicilia oggi

La giornata di oggi si caratterizza per il cielo libero da nubi e, quindi, prevalentemente soleggiata in tutta l’Isola, a eccezione dell’area Nord-Est, dove potrebbero verificarsi alcune precipitazioni.

I venti si manterranno deboli o moderati e i mari poco mossi, ma saranno le temperature le vere protagoniste di questo martedì, poiché si manterranno alte in tutte le province e potranno raggiungere picchi di 33/34 gradi.

La situazione provincia per provincia

Ecco come si svilupperanno le temperature nelle province siciliane oggi:

Catania : minima 21 C° massima 27 C°;

: minima 21 C° massima 27 C°; Palermo : minima 21 C° massima 27 C°;

: minima 21 C° massima 27 C°; Agrigento : minima 18 C° massima 34 C°;

: minima 18 C° massima 34 C°; Caltanissetta : minima 16 C° 29 C°;

: minima 16 C° 29 C°; Enna : minima 14 C° massima 24 C°;

: minima 14 C° massima 24 C°; Messina : minima 22 C° massima 26 C°;

: minima 22 C° massima 26 C°; Ragusa : minima 16° massima 30 C°;

: minima 16° massima 30 C°; Siracusa : minima 18 C° massima 28 C°;

: minima 18 C° massima 28 C°; Trapani: minima 20 C° massima 28 C°.

Meteo Sicilia nei prossimi giorni

Nei prossimi giorni l’alta pressione continuerà a intensificarsi su tutta l’Isola e l’anticiclone renderà l’aria davvero rovente, facendo schizzare le colonnine al mercurio sui valori più alti.

In particolar modo a ridosso del fine settimana le temperature massime si manterranno in ogni provincia al di sopra dei 30 gradi, raggiungendo anche i 37 gradi in alcune province, come in quelle del Palermitano. Il dato positivo, comunque, è che i cieli si manterranno sereni e soleggiati, permettendo gite fuori porta e relax in spiaggia.