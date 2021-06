Decathlon lavora con noi: posizioni aperte a Catania

Decathlon lavora con noi: posizioni aperte per l'assunzione a tempo determinato di figure specializzate in diversi sport. Ecco tutte le informazioni.

nuove opportunità d'inserimento per alcune categorie di addetto/a vendite per la nota catena francese. In particolare, lo store cerca personale per tre figure specializzate in

Per tutti i profili è richiesta la contribuzione allo sviluppo della politica commerciale del proprio sport; accompagnare il cliente all’acquisto; essere ambasciatore dell’insegna, dei servizi e dei prodotti Marche Passione e riuscire a prendere in autonomia decisioni circa la gestione del layout e del merchandising del proprio reparto.

In vista del futuro inserimento, si valutano sempre con grande attenzione i curriculum vitae di giovani, neolaureati e profili esperti. Inoltre, pratica e la passione per lo sport contribuiscono in maniera fondamentale alla possibilità di entrare a far parte del loro team.

Sales Assistant Sport acquatici

I requisiti fondamentali sono: la partica di sport come subacquea, kayak, sup, apnea, nuoto, surf e altri sport acquatici riconosciuti per passione, oltre che avere una conoscenza base della lingua inglese.

Il contratto sarà a tempo determinato, un mese con possibilità di proroga. Per le ore di lavoro sono previste 20h settimanali e, dunque, part-time. Retribuzione: 5 liv. CCNL Commercio.

Sales Assistant Ciclismo/Laboratorio

Per questa figura, oltre alle generiche responsabilità citate prima, bisogna fidelizzare gli appassionati di ciclismo del territorio, accompagnandoli anche nella fase post-vendita ad un servizio di manutenzione e riparazione dedicato attraverso il laboratorio Decathlon.

Non verranno prese in considerazione candidature che non abbiano esperienza sulla vendita, manutenzione e riparazione bicicletta. Anche per questa posizione, il contratto previsto è a tempo determinato, stimato in 1 mese part-time di 20 ore settimanali. Retribuzione: 5 liv. CCNL Commercio.

Sales Assistant Trekking/Escursionismo

Invece, per quanto riguarda questa posizione, si cercano praticanti regolari di trekking, escursionismo, speleologia, arrampicata sportiva e altri sport di montagna riconosciuti per passione.

I profili richiesti sono orientati al raggiungimento degli obiettivi tramite curiosità, intraprendenza e concretezza. I requisiti fondamentali sono le pratiche sportive citate e la conoscenza base della lingua inglese. Come per le altre figure, il contratto è a tempo determinato con possibili proroghe e orario part-time di 20 ore settimanali. Retribuzione: 5 liv. CCNL Commercio.

Candidatura

Per candidarsi ad una delle posizioni aperte è necessario collegarsi al sito internet ufficiale di Decathlon.