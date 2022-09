Lavoro Sicilia: Penny Market, MediaWorld e Decathlon cercano personale

Lavoro Sicilia, sono diverse le posizioni lavorative attive al momento e le aziende che vorrebbero ampliare i loro team: tra queste Penny Market, MediaWorld e Decathlon cercano personale.

Lavoro Sicilia: nuove posizioni lavorative in tutta l’Isola. Penny Market, MediaWorld e Decathlon cercano personale da includere nei loro punti vendita per arricchire sempre di più i team al loro interno.

Subito lavoro Sicilia: Penny Market

Lavoro Sicilia, anche la catena di supermercati tedesca più diffusi sull’Isola comunica l’assunzione di nuovo personale. Questa volta gli annunci di lavoro si estendono alla città di Palermo (in Via Michelangelo) e a Mazara del Vallo (TP). In entrambe le sedi si ricerca la figura di Addetto alle Vendite, con la possibilità di avviare un percorso professionale con un iniziale inserimento in stage di 6 mesi.

Non sono richiesti particolari requisiti per accedere a tale posizione, importante per l’azienda è una certa dose di passione, determinazione e voglia di crescere.

Lavoro Sicilia: MediaWorld

L’azienda MediaWorld ricerca, a Palermo, diversi soggetti che possano ricoprire le posizioni di Addetto alle Vendite e Logistica, con offerta di contratto Part-Time, Tempo Determinato con disponibilità a lavorare su turni e nei weekend. Anche nelle sedi di Catania si ricercano figure quali Addetto alle Vendite e Logistica, con in più l’aggiunta della figura di Magazziniere.

Requisiti

I requisiti richiesti in entrambe le città sono, però simili, per qualsiasi candidatura:

Passione per la vendita e attitudine al problem solving;

Ottime doti di comunicazione e di relazione con il Cliente;

Flessibilità, disponibilità e approccio proattivo;

Forte spirito di squadra.

Offerte lavoro Sicilia: Decathlon

Infine, sempre per lavoro Sicilia, la sede Decathlon situata a Milazzo (ME), sonda il territorio in attesa che qualcuno ricopra il ruolo di Sales Assistant Fitness con contratto Part-Time. Tutti i candidati dovranno tener presente delle responsabilità a cui andranno incontro, se assunti dall’azienda come Addetti alle Vendite, quali:

Accogliere e accompagnare il cliente nell’acquisto desiderato tramite il canale di vendita più adatto, che sia fisico o digitale;

rendere dinamico il commercio, garantendo la disponibilità dello stock;

mettere la propria passione sportiva al servizio dei clienti, club e scuole del proprio territorio;

sviluppare la strategia 4 R (riduco, riuso, riciclo, riparo).