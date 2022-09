Concorso Agenzia delle Dogane: bando in scadenza. Di seguito tutte le info utili per partecipare al concorso che prevede lavoro a tempo pieno e indeterminato.

Domani è l’ultimo giorno utile per presentare domanda per il concorso Agenzia delle Dogane. Il termine per l’assunzione di 980 unità di personale con contratto a tempo pieno e indeterminato scade infatti il 29 settembre. Il 12 ottobre 2022 sarà pubblicato l’avviso con le date e le sedi per lo svolgimento della prova preselettiva. Vediamo i profili richiesti, i requisiti e come fare domanda.

Concorso Agenzia delle Dogane: i posti

L’Agenzia delle Dogane ha indetto due bandi di concorso rivolti sia a candidati diplomati sia in possesso di laurea almeno triennale. In totale di tratta di 980 nuovi posti di lavoro così suddivisi:

640 unità di personale di seconda area, fascia retributiva F3 – diplomati;

340 unità di personale di terza area, fascia retributiva F1 – laureati.

Le 640 unità saranno impiegati nel seguente modo:

256 assistenti amministrativi;

4 assistenti amministrativi con patente nautica senza alcun limite dalla costa;

120 ragionieri;

100 periti informatici;

90 periti industriali;

30 geometri;

40 periti chimici.

Le 340 unità saranno impiegate:

150 funzionari amministrativi;

4 collaboratori per le collaborazioni internazionali esperti di lingua araba, cinese, spagnola e portoghese;

50 legali;

40 analisti economico-finanziari;

32 informatici;

20 ingegneri;

20 ingegneri-architetti;

20 chimici;

4 biologi.

I requisiti

Per partecipare al concorso Agenzia delle Dogane in scadenza domani è necessario essere in possesso di alcuni requisiti.

cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;

godimento dei diritti civili e politici;

età non inferiore ai 18 anni;

idoneità fisica all’impiego;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, oppure non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale;

non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici, né essere sottoposti a misure che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione;

per i candidati di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre 1985, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva.

I requisiti specifici per i singoli profili professionali rivolti a laureati e diplomati sono riportati all’interno dei bandi ufficiali.

Le prove

La procedura di selezione consiste nelle seguenti prove:

una eventuale prova preselettiva;

una prova scritta: composta da due quesiti a risposta aperta e dieci a risposta multipla;

una prova orale: consiste in un colloquio mirato ad accertare la preparazione del candidato nonché la sua attitudine all’espletamento delle funzioni previste dal profilo e verterà su tutte o alcune delle materie previste dalle precedenti prove.

Il 12 ottobre 2022 verrà pubblicato l’avviso contenente informazioni circa le date e le sedi designate per lo svolgimento dell’eventuale prova preselettiva.

Come partecipare

Le domande di partecipazione dovranno essere redatte esclusivamente in forma telematica, sulla piattaforma Concorsi Smart cui si accede tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).

I candidati dovranno completare la procedura di compilazione e invio delle domande di ammissione entro e non oltre le ore 18 del giorno 29 settembre 2022, dopo aver pagato 10 euro per i diritti di segreteria, di cui si allega la ricevuta di versamento, assieme al resto della documentazione richiesta caso per caso.