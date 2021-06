Coronavirus Sicilia: scattano tre nuove zone rosse e una proroga

Coronavirus Sicilia: nuove "zone rosse" in Sicilia, si tratta di tre comuni siciliani. Lo annuncia ufficialmente l'ultima ordinanza della Regione Siciliana, mentre l'Isola si attesta al secondo posto per numero di nuovi contagiati

Scattano ancora nuove “zone rosse” in Sicilia. Si tratta di tre comuni: Aidone (Enna), Francofonte (Siracusa) e Valledolmo (Palermo). A stabilirlo un’ordinanza del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, che avrà efficacia a partire da domani, venerdì 11 giugno e fino a giovedì 17 giugno compreso.

La nuova ordinanza si è resa necessaria in seguito all’aumento considerevole del numero dei contagi registrato dall’Asp territoriale. Tramite lo stesso provvedimento è stata inoltre disposta la proroga delle misure restrittive, fino al 17 giugno, per il comune di Prizzi in provincia di Palermo.

Contagi: gli ultimi dati

Il bollettino giornaliero del numero dei contagi registra Catania come seconda provincia per numero di contagi. In totale sull’Isola sono 320 i nuovi positivi al Covid-19 nelle ultime 24 ore, su 14.908 tamponi processati, con una incidenza appena superiore al 21,1%. L’intera Regione si attesta così al secondo posto in Italia per numero di contagi giornalieri dietro alla Lombardia.

Le vittime registrate sono state 2, facendo così salire il totale a 5.890. Il numero degli attuali positivi in Sicilia è di 7.322, meno 384 casi dopo il lieve aumento limitato alla giornata di ieri. I guariti sono 702. Negli ospedali i ricoverati Covid sono 404, 6 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 39, 3 in meno rispetto al bollettino precedente.

Per quanto riguarda le singole province, il Capoluogo Palermo registra il più alto numero dei contagi con 68 casi, segue Catania 66, Messina 21, Siracusa 28, Trapani 16, Ragusa 34, Agrigento 21, Caltanissetta 8 e Enna 58.