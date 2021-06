Concorsi Sicilia: Ospedale Garibaldi e Cannizzaro assumono

Concorsi Sicilia: alcuni bandi sono ancora attivi per trovare posto nell'isola. In particolare, ecco quelli per l'Ospedale Garibaldi e Cannizzaro.

Concorsi Sicilia: alcuni posti sono stati banditi nelle strutture sanitarie all’interno dell’Isola per incrementare il personale in carenza. In particolare, in un periodo di emergenza sanitaria come quello in cui stiamo vivendo, si comprende quanto sia fondamentale la presenza del corretto numero di personale all’interno di un ospedale o di altre strutture sanitarie.

In particolare, i posti banditi al momento sono in strutture ospedaliere della città di Catania, quali il Garibaldi e l’ospedale Cannizzaro. Ecco di seguito quali sono i requisiti e le altre informazioni specifiche da sapere per poter prendere parte ai concorsi banditi dalle aziende sanitarie sopra elencate.

Ospedale “Garibaldi”: Direttore Anestesia e Rianimazione

Per quanto riguarda il primo impiego disponibile all’Ospedale Garibaldi, si tratta di un posto come Direttore di struttura complessa, per la disciplina di anestesia e rianimazione. Chiaramente, la posizione disponibile è solo una e prevede un incarico quinquennale.

Tra i principali requisiti richiesti ci sono: cittadinanza italiana, idoneità fisica all’impiego, iscrizione all’albo dell’ordine dei medici. E ancora: anzianità di servizio di 7 anni, di cui 5 nella disciplina o in una equipollente, e specializzazione nella disciplina o in una equipollente. Infine sono richiesti un curriculum professionale che dimostri di aver svolto una specifica attività professionale ed adeguata esperienza, oltre ad un attestato di formazione manageriale.

Per presentare la domanda di partecipazione, sarà necessario refigerla in carta libera e rivolgerla al direttore generale dell’Azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione “Garibaldi”, piazza S. Maria di Gesù n.5, mentre per altre informazioni relative a scadenze e termini, si consiglai di visionare il bando online.

“Garibaldi”: Direttore Farmacia ospedaliera

Il secondo impiego offerto dall’Ospedale Garibaldi è anch’esso per un posto da Direttore di struttura complessa. Tuttavia, in questo caso la disciplina selezionata è stata quella di Farmacia ospedaliera, anche se l’incarico è come quello precedentemente annuciato: un posto quinquennale da direttore.

I requisiti generali di ammissione sono gli stessi indicati nell’offerta precedente: cittadinanza italiana, idoneità fisica all’impiago, iscrizione all’albo dei farmacisti, anzianità di servizio, curriculum professionale e attestato di formazione manageriale.

In questo caso, per presentare la domanda bisognerà spedirla insieme alla documentazione allegata a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. all’indirizzo indicato nel bando. Per ulterirori informazioni relative ai termini, si consiglia di visionare il bando integrale.

Concorsi Sicilia: Ospedale Cannizzaro

Nel caso dell’Ospedale Cannizzaro, è stato bandito un concorso che vede il conferimento di un incarico da Direttore della struttura complessa di Anestesia e Rianimazione. In particolare, si richiede esperienza nellambito della terapia intensiva e trauma center, come indicato dal bando.

Il concorso scadrà il 4 luglio 2021 e si consiglia di visionare il bando disponibile sul sito ufficiale dell’ospedale Cannizzaro per conoscere i requisiti e le caratteristiche richieste.