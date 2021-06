Concorsi Sicilia, Comuni e ospedali assumono: i bandi

Policlinico Rodolico- San Marco (CT)

: sono diverse, infatti, le figure ricercate. Ci si potrà candidare per riempire le 4 posizioni aperte come dirigente medico disciplina direzione medica di presidio ospedaliero, oppure per i due posti di dirigente delle professioni sanitarie – area infermieristica ed ostetrica, oppure ancora, infine, per gli undici posti di dirigente amministrativo. Tutti e tre i bandi, consultabili sul sito dell’Azienda Ospedaliera, avranno scadenza il prossimo 1 luglio 2021;