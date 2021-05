Concorsi Sicilia, assunzioni nei Comuni: le posizioni aperte

Concorsi Sicilia: nelle provincie di Catania, Messina e Palermo arrivano nuovi bandi l'assunzione di personale. Ecco tutte le posizioni aperte e le figure ricercate.

Concorsi Sicilia: la Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, pubblicata il 28 maggio 2021, riporta interessanti opportunità di lavoro all’interno di alcuni comuni dell’Isola. Ecco i bandi attivi e le figure ricercate.

Comune di Milazzo (ME)

Concorso, per titoli, prova pratica e prova orale per

n. 5 collaboratori tecnici – addetti al verde pubblico – Giardinieri

Si rende noto che, in conformità alle vigenti disposizioni normative, è indetto concorso pubblico, per titoli, prova pratica e prova orale per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 5 collaboratori tecnici – addetti al verde pubblico – giardinieri – cat. B3. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate al comune di Milazzo. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate al comune di Milazzo entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana – sezione Concorsi. Il bando di concorso integrale e il modulo per la presentazione della domanda sono pubblicati nel sito istituzionale del comune di Milazzo: www.comune.milazzo.me.it ed in amministrazione trasparente, sezione bandi di concorso

Comune di San Giovanni La Punta (CT)

Concorso, per titoli ed esami,

n.4 posti di agente di Polizia municipale

È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 4 posti agente di Polizia municipale, categoria C1, a tempo pieno e indeterminato. Le domande di partecipazione vanno indirizzate al comune di San Giovanni La Punta, piazza Europa, cap. 95037, ovvero via pec all’indirizzo sangiovannilapunta@pec.it entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Comune di Isnello (PA)

Concorso, per titoli e prova teorico-pratica,

per la copertura di n. 2 posti di operaio specializzato manutentore, con riserva del 50% al personale interno

Servizio I/Ufficio personale, c.so Vittorio Emanuele II, n. 14 – 90010 Isnello (PA) (tel. 0921.662032, PEC: protocolloisnello@pec.it) indice un concorso pubblico per titoli e prova teorico-pratica per la copertura di n. 2 posti a tempo pieno ed indeterminato di ctg B1 e profilo professionale di operaio specializzato manutentore. È prevista la riserva del 50% al personale interno. Termine presentazione domande: lunedì 28 giugno 2020, ore 13,00.

Comune di Ciminna (PA)

Concorso, per titoli ed esami,

per la copertura di n. 3 posti di agente di Polizia municipale

Si rende noto che il comune di Ciminna con determina del responsabile Settore I di approvazione del bando, indice concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 3 posti di Agente di PM, cat. C, pos. C1, 24 ore settimanali. Per la consultazione del bando e dei suoi allegati si rinvia alla pubblicazione del bando integrale nel sito ufficiale www.comuneciminna.gov.it e all’albo pretorio on line e in amministrazione trasparente sottosezione bandi e concorsi. Il termine di presentazione delle domande scadrà alle ore 23,59 del 15° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana – sez. concorsi.