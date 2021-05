Coronavirus Sicilia, scattano 2 nuove zone rosse e 2 proroghe

Ancora zone rosse in Sicilia: ecco di quali Comuni si tratta, questa volta.

Seppur in una Sicilia gialla, alcuni Comuni continuano a passare in “zona rossa”. A fronte di una crescita di positivi, anche per Geraci Siculo e Lercara Friddi, in provincia di Palermo, scatteranno restrizioni: è quanto disposto con l’ennesima ordinanza firmata da Nello Musumeci, presidente della Regione Sicilia.

Le misure per questi due Comuni saranno valide da domani, 28 maggio, al 3 giugno compreso. Inoltre, prorogate fino al prossimo 3 giugno le zone rosse per San Cipirello e Vicari, sempre nel Palermitano.

Si ricorda che la precedente ordinanza risale soltanto alle scorse ore: con questa, si sanciva l’entrata in zona rossa di Scordia.