Coronavirus Sicilia, nuova zona rossa nel Catanese: l’ordinanza

Coronavirus Sicilia, nuova zona rossa nel Catanese. La decisione del presidente Musumeci resa necessaria per l'aumento dei contagi nel paese.

Nuovo Comune in zona rossa in Sicilia, si allunga la lista dei paesi in zona rossa. Si tratta di Maletto, in provincia di Catania, uno dei paesi etnei. Lo prevede l’ultima ordinanza della Regione Siciliana firmata da Musumeci, in vigore dal 22 maggio al 3 giugno. Il provvedimento, come sempre in queste circostanze, è stato adottato su richiesta del sindaco di Maletto visto l’aumento dei contagi nel paese, sulla scorta dei dati forniti dall’Asp Catania.

Con la stessa ordinanza del 20 maggio, il Comune di Santa Domenica Vittoria, nel Messinese, la cui popolazione è inferiore a 1000 abitanti, viene inserito tra quelli dove avverrà nelle prossime settimane la vaccinazione di massa.

Infine, in seguito al rilascio del green pass per lo spostamento tra regioni gialle, viene anticipato al 23 maggio la cessazione dell’efficacia dell’ordinanza regionale n. 36 del 7 aprile scorso che aveva prorogato (al 31 maggio) le misure di contenimento per gli arrivi in Sicilia.