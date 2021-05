Sicilia, arrivano 66.700 nuove dosi di Moderna e Johnson & Johnson

Nuove dosi dei vaccini Moderna e Johnson & Johnson in arrivo oggi in Sicilia che saranno recapitate in 7 farmacie ospedaliere.

La corsa al vaccino è sempre più forte. Arrivano oggi 21 maggio in Sicilia 66.700 nuove dosi di Moderna e Johnson & Johnson recapitate dal corriere espresso di Poste Italiane. Rispettivamente verranno consegnate nello specifico in 7 farmacie ospedaliere 53.900 fiale di Moderna e 12.800 di Johnson & Johnson.

Le forniture sono indirizzate ai centri di Enna, in particolare a: Palermo ( 32.600-6.600), Erice Casa Santa (4.200-1.300), Siracusa (3.700 -1.050), Ragusa (3.200-900), Agrigento (4.500-1.300) e Caltanissetta (3.200-900)