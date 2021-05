Coronavirus Sicilia, il bollettino di oggi: +443 casi

Coronavirus Sicilia, il bollettino di oggi indica una netta diminuzione dei casi nell'Isola, ma calano anche i tamponi. I dati nazionali e provinciali.

Casi di Coronavirus Sicilia in diminuzione rispetto a ieri. Il bollettino regionale segnala 443 positivi su 17.911 tamponi, ieri erano 603 a fronte di 21.467 tamponi processati. In generale la pandemia sembra confermare la sua fase discendente, con 5.741 casi in tutta Italia su 251mila tamponi.

Coronavirus Sicilia: il bollettino di oggi

Rallenta leggermente la diminuzione degli attuali positivi al Coronavirus in Sicilia. Il bollettino di oggi indica 15.013 attualmente positivi, con un decremento di 255 unità. Negli ospedali continua il calo dei ricoveri: sono 704 in tutto, di cui 104 in terapia intensiva. Sono 9, invece, gli ingressi nei reparti nelle ultime 24 ore.

Per quanto riguarda il saldo decessi/guariti, il totale dei siciliani che hanno superato il virus è di 201.089 unità, con un incremento di 688 persone nelle ultime 24 ore. I decessi, invece, sono in tutto 5.709, di cui 10 nell’ultimo bollettino.

Coronavirus Catania e altre province

Nel bollettino Coronavirus Sicilia di oggi, Catania è la seconda provincia siciliana per contagi, dietro a Palermo. Le due città metropolitane sono le più colpite dall’inizio della pandemia. Di seguito il bollettino dei contagi, tra parentesi il numero di nuovi positivi.