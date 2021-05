Coronavirus, in Sicilia 603 nuovi casi: i dati per provincia

Coronavirus Sicilia: il nuovo bollettino del Ministero della Salute registra una lieve crescita dei contagi ma anche numerosi ricoveri in meno. Di seguito, i dati nel dettaglio.

In Sicilia oggi si registrano 603 nuovi contagi, a fronte di 21.467 tamponi processati, tra molecolari e test rapidi. Con i nuovi dati ed un tasso di positività al 2,8%, l‘Isola è terza per nuovi casi da Coronavirus.

Si registrano, inoltre, 10 nuove vittime (5.699 dall’inizio della pandemia), mentre i nuovi guariti sono 1.618. Nonostante i casi in relativo aumento, si continua a registrare un calo dei ricoveri all’interno dei reparti Covid: ora sono 733 in tutto, dunque 54 in meno rispetto a ieri. In terapia intensiva si occupano attualmente 107 posti letto, 1 in meno rispetto alle precedenti 24 ore.

E gli attuali positivi? Nell’Isola questi si riducono a 15.268, di cui 14.418 in isolamento domiciliare obbligatorio.

I dati per provincia

Catania è ancora la provincia con più contagi, oggi 268. Di seguito, i dati registrati dalle altre province:

Palermo 70;

Agrigento 58;

Messina 51;

Siracusa e Ragusa 48;

Trapani 29;

Caltanissetta 19;

Enna 12.

E in Italia?

In Italia oggi si registrano 5.506 casi da Coronavirus, oltre che 149 nuovi decessi.