Riapertura centri commerciali in Sicilia: da quando nel weekend?

Riapertura centri commerciali? Nel weekend ciò torna ad essere possibile, anche in Sicilia. Di seguito, la data ufficiale ed i dettagli sulla ripartenza.

Da ormai numerose settimane, i siciliani sono costretti a far shopping soltanto dal lunedì al venerdì, per via di una mancata riapertura centri commerciali nel weekend. Tale situazione, tuttavia, è destinata a cambiare a breve grazie ad un nuovo Dpcm, l’ennesimo. C’è, di fatto, un’ormai ufficiale data di ripartenza che lavorati e clientela dovranno tenere a mente. Di seguito, i dettagli.

Riapertura centri commerciali: cosa prevede il Nuovo Dpcm

Nelle scorse ore è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo del Decreto 18 maggio 2021 n.65: le misure previste, di conseguenza, sono già in vigore. Il nuovo Dpcm prevede non poche libertà, dopo settimane all’insegna di ferree restrizioni.

Non bisogna dimenticare, tuttavia, che di tali allentamenti i siciliani possono godere soltanto per via del passaggio in zona gialla, avvenuto ufficialmente lunedì 17 maggio. Grazie al nuovo colore, i siciliani sono tornati a sedere al ristorante ed a spostarsi verso una zona gialla più liberamente Ben presto, inoltre, potranno ricominciare fare acquisti o passeggiare per i corridoi del centro commerciale più amato anche nel weekend. Ma da quando, più nello specifico?

Il Decreto dispone che nelle zone gialle dal 22 maggio 2021 le attività degli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e parchi commerciali possano svolgersi anche nei giorni festivi e prefestivi, ma sempre nel rispetto dei protocolli adottati. Ciò significa che già da questo sabato i centri in questione torneranno a popolarsi.

Le altre riaperture

Tuttavia, la gioia provata dalla gran parte degli italiani non è dettata solo dalla riapertura centri commerciali, ma dovuta anche allo spostamento del coprifuoco e alle date di riaperture di altre attività, rese ufficiali solo nelle scorse ore. Di seguito, il calendario dettagliato con ripresa di attività ed introduzione di nuove regole: