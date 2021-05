Concorso Marina Militare: in scadenza bando per 176 Allievi Ufficiali

Concorso Marina Militare: il Ministero della Difesa ha pubblicato un bando che è in scadenza per poter accedere ad una carriera nelle Forze Armate del mare.

Concorso Marina Militare: il corpo armato dello Stato è alla ricerca di figure da inserire in diverse categorie del proprio personale. Infatti, il Ministero della Difesa, organo a cui fa riferimento la Marina Militare, ha rilasciato un bando di concorso che è in fase di scadenza e che prevede l’assunzione di 176 unità.

Le figure ricercate e le opportunità sono diverse, quindi è molto probabile che questa possa essere una valida possibilità di impiego per molte persone, con la passione per questo ambiente di lavoro e per il mondo militare o anche semplicemente per coloro i quali sono alla ricerca di un impiego.

Per candidarsi basterà compilare la domanda di ammissione online dal sito del Ministero Difesa – Concorsi Online, entro il 3 giugno 2021. Ecco le informazioni principali in merito al concorso Marina Militare, i requisiti e le prove di selezione.

Le figure ricercate

Come anticipato, sono messi a bando 176 posti e più specificatamente saranno inseriti Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC) e Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP).

Nel primo caso, i posti messi a concorso saranno 6 di cui 4 per il Corpo di Stato Maggiore e 2 per il Corpo Capitanerie di Porto. Per quanto riguarda gli AUFP, la suddivisione vede 44 posti per gli ausiliari del ruolo normale del 22° corso e 56 per gli ausiliare del ruolo speciale.

Invece, per gli AUFP che saranno ammessi al 23° corso, i posti messi a concorso per gli ausiliari del ruolo normale saranno 40 e quelli banditi per gli ausiliari del ruolo speciale saranno 30. All’interno di ognuna di queste categorie è prevista una suddivisione più specifica di assegnazione ai vari Corpi della Marina Militare, come quello di Stato Maggiore, Genio della Matina e reparti Subacquei o ancora il Corpo Sanitario Militare Marittimo, per il quale si ricercano nello specifico 4 biologi e 2 odontoiatri. Per visualizzare la suddivisione specifica dei posti banditi si consiglia di controllare il bando ufficiale.

Concorso Marina Militare: requisiti

I requisiti generici per la partecipazione a concorso sono i seguenti:

cittadinanza italiana ;

; godimento diritti civili e politici;

consenso dei genitori o tutore (se il candidato è minorenne) ;

; non essere stati destituiti da impieghi della Pubblica Amministrazione;

non essere obiettori di coscienza;

non avere condanne in corso;

non essere già in servizio come UAFP (Ufficiali Ausiliare in Ferma Prefissata);

avere una condotta incensurabile.

Inoltre, sono presenti dei requisiti differenti per quanto riguarda l’intervallo di età di chi può partecipare al concorso.

Età compresa tra i 17 e i 38 anni per i candidati AUFP ruolo normale;

per i candidati AUFP ruolo normale; Età compresa tra i 17 e i 30 anni per i candidati AUFP ruolo speciale ;

; Età compresa tra i 17 e i 23 anni per i candidati al corso AUPC.

Infine, per ogni altro requisito specifico alle diverse categorie per i quali si ricerca personale, si suggerisce di visualizzare il bando ufficiale.

Le prove di selezione

Per il superamento del concorso sono previste diverse prove, che si aggiungono alla valutazione dei titoli presenti al momento della candidatura. Nello specifico, gli step della valutazione previsti sono:

valutazione titoli;

accertamento di efficienza fisica ;

; prova attitudinale;

accertamenti psico-fisici.

Delle prove specifiche sono previste per le diverse tipologie di posti messi a concorso. Infatti, per gli AUPC si prevede l’accertamento dell’idoneità psico-fisica al volo e una prova scritta per verificare la conoscenza della lingua inglese. Invece per gli AUFP ausiliari del ruolo speciale si prevede la verifica dell’idoneità psico-fisica specifica per l’impiego nella componente subacquea, oltre alla prova funzionale in camera di decompressione e prova di acquaticità. Per tutte le altre informazioni specifiche, si consiglia la visualizzazione del bando per il concorso Marina Militare.