Centri commerciali aperti nel weekend: da oggi un mese di riaperture

Centri commerciali aperti nel weekend a partire da oggi, ma non è l'unica novità. Tutte le riaperture previste da fine maggio a inizio luglio.

L’ora dello shopping è arrivata. Da oggi inizia il primo weekend coi centri commerciali aperti anche in Sicilia, pronta a godersi il primo fine settimana di vera zona gialla. Si tratta di un giorno importante per centinaia di esercizi commerciali. Sabato e domenica, infatti, parchi e centri commerciali totalizzano il 40% totale delle vendite dell’intera settimana. Un guadagno finora mancato.

Riapertura centri commerciali: cosa prevede il decreto

Il testo del decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 maggio, prevede per la zona gialla numerose riaperture. A partire da oggi, 22 maggio, il testo dispone la riapertura di tutte le attività in parchi e centri commerciali anche nei giorni festivi e prefestivi, nel rispetto delle norme di chiusura. Ripartono, inoltre i mercati nel fine settimana.

Non si tratta, tuttavia, delle uniche riaperture. Oggi riaprono anche gli impianti sciistici, malgrado la Sicilia sia poco interessata da questa attività. Lunedì 24 maggio, invece, riapriranno le palestre, chiuse dallo scorso autunno.

Il via allo sport di contatto anche in Sicilia, infine, è l’ennesima misura che prepara il ritorno graduale alla normalità.

Le prossime riaperture

La road map delle riaperture, tuttavia, non finisce qui. Da questa settimana il coprifuoco viene spostato alle 23, ma entro il mese di giugno verrà del tutto abolito. Di seguito il calendario con tutti gli step previsti.