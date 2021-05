Coronavirus, in Sicilia ieri 494 nuovi casi: i dati del weekend

Dagli ultimi bollettini della Sicilia registrati dal Ministero della Salute si evince un calo dei contagi da Covid-19: di seguito, i dati riportati dagli ultimi due bollettini del Ministero della Salute.

Dai bollettini del Ministero della Salute di questo weekend si evince un calo dei contagi da covid-19: sono stati registrati 1.345 nuovi positivi in totale. Di seguito, i dati nello specifico.

I dati dell’8 maggio

Nella giornata di sabato 8 maggio, in Sicilia, vi è stato un calo dei contagi da covid-19. Infatti, i nuovi positivi sono stati 851 su 25.434 tamponi processati. I pazienti deceduti, invece, 19. In questo bollettino spicca il numero di guariti: ben 1.532.

I nuovi positivi per provincia:

Palermo: 236 nuovi casi;

Catania: 199;

Messina: 81;

Siracusa: 73;

Trapani: 41;

Ragusa: 71;

Caltanissetta: 65;

Agrigento: 69;

Enna: 16;

I dati del 9 maggio

Nella giornata di domenica 9 maggio, i nuovi positivi ammontano a 494 ma a fronte di 14.337 tamponi processati (tra molecolari e rapidi). L’isola non registrava un numero così basso di contagi da covid-19 dallo scorso 1 marzo. Le vittime sono state 14 (per un totale di 5.560 da inizio pandemia). si è registrato un calo dei ricoveri nei reparti Covid (-21 rispetto al giorno precedente) e delle terapie intensive (- 4).

I nuovi positivi per provincia:

Palermo: 108;

Catania: 103;

Messina: 78;

Siracusa: 40;

Trapani: 19;

Ragusa: 68;

Caltanissetta: 59;

Agrigento: 15;

Enna: 4.

Questi numeri, che non si registravano in Sicilia da tempo, fanno sperare ad un passaggio in zona gialla già da lunedì prossimo. Infatti, anche l’incidenza settimane è passata da 138 a 115 casi ogni 100 mila abitanti.