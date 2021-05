Catania, “treno” di luci in cielo nella notte: lo spettacolo di Starlink [VIDEO]

Sul cielo di Catania è stato avvistato un treno di luci. Di cosa si tratta? Niente allarme extraterrestre, sono i satelliti del programma Starlink.

Sono ore col naso all’insù in Sicilia e nel resto d’Italia. Oltre ai timori per il razzo cinese “Lunga Marcia“, strane “scie di luci” sono state viste danzare in cielo nella notte di ieri, anche a Catania. Decine di punti luminosi, che si spostano in orizzontale da un punto all’altro seguendo una rotta ben definita. Niente “allarme UFO”, però, o almeno niente invasione extraterrestre. Si tratta di Starlink, il programma lanciato da SpaceX di Elon Musk per l’internet globale.

Si tratta, in sostanza, di piccoli satelliti a banda larga, ciascuno dal peso di circa 220kg. La loro missione sarà portare internet in tutto il mondo, coprendo anche quelle zone che non hanno accesso alla rete ad alta velocità perché non raggiunte dalla connessione via cavo.

L’avvistamento sui cieli di Catania di questa “costellazione artificiale” semovente, scrive una lettrice, è avvenuto verso le 21:15 nella serata di ieri, ma niente paura, non è uno spettacolo unico. Per gli appassionati astrofili, ci sono due link per monitorare le rotte dei satelliti: findstarlink.com/ e satellitemap.space/.