Concorsi Sicilia 2021: università ed Aziende sanitarie assumono

Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale diversi Concorsi Sicilia 2021 in diversi ambiti. Le Asp di Agrigento e Siracusa ricercano diverse figure in ambito sanitario e amministrativo e l’Università di Catania è alla ricerca di nuovi ricercatori.

Azienda sanitaria provinciale Agrigento

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 7 posti di dirigente amministrativo di cui 2 riservati al personale interno. Il termine ultimo per inoltrare le domande è fissato al 3 giugno 2021. Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito aspag.it

Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi alla U.O.C. Servizio risorse umane dell’ASP di Agrigento – viale della Vittoria n. 321 (tel. 0922 – 407270 centralino) o indirizzando eventuali comunicazioni agli indirizzi di posta elettronica elvira.rotolo@aspag.it oppure risorseumane@aspag.it

Azienda sanitaria provinciale di Siracusa

Indetto avviso di mobilità regionale e in subordine interregionale per titoli e colloquio per diverse figure presso l’ASP di Siracusa.

n°2 posti per terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, categoria D;

categoria D; n°3 posti per educatore professionale , categoria D;

, categoria D; n°2 posti per collaboratore professionale – assistente sociale , categoria D presso il centro autismo;

, categoria D presso il centro autismo; n°3 posti per collaboratore professionale – logopedista, categoria D presso il centro autismo.

Il bando integrale è disponibile sul sito aspsr.it. Il termine ultimo per inoltrare le domande è fissato al 19 maggio 2021.

Università di Catania

Tra i concorsi Sicilia 2021, spicca quello indetto recentemente dall’Università di Catania. Sono stati pubblicati, di fatto, in Gazzetta ufficiale tre differenti bandi di concorso per attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti a tempo determinato della durata di tre anni.

n°1 – 12/H2 – Storia del diritto medievale e moderno;

n°1 – 11/E3 – Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni;

n°1 – 01/B1 – Informatica.

n°1 06/F4 – Malattie apparato locomotore e medicina fisica e riabilitativa;

n°1 06/F1 – Malattie odontostomatologiche;

n°1 06/E1 – Chirurgia cardio – toraco – vascolare;

n°1 06/G1 – Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria infantile.

n°1 10/L1 – Lingue, letterature e culture inglese e anglo-americana – settore scientifico-disciplinare LIN/11 – Lingue e letterature anglo-americane;

10/L1 – Lingue, letterature e culture inglese e anglo-americana – settore scientifico-disciplinare LIN/12 – Lingue e traduzione – Lingua inglese;

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito dell’Università di Catania nella sezione “Bandi, gare e concorsi”.