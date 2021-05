Università di Catania assume: concorsi per 9 posizioni

Università di Catania assume. In gazzetta concorsi per l'assunzione di nuovi ricercatori all'interno dell'Ateneo catanese. Di seguito, tutte le informazioni sulle posizioni.

L’Università di Catania assume. Sul sito ufficiale della Gazzetta sono stati inseriti nuovi concorsi per l’Università degli Studi di Catania. Esattamente sono tre bandi che prevedono rispettivamente l’assunzione di due, tre e quattro posti come ricercatore a tempo determinato per la durata di tre anni, per vari settori concorsuali.

Università di Catania: concorso per tre ricercatori

Per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, le posizioni aperte riguardano i seguenti settori concorsuali:

12/H2 – Storia del diritto medievale e moderno – un posto;

11/E3 – Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni – un posto;

01/B1 – Informatica – un posto.

Concorso per la selezioni di quattro ricercatori

Le figure richiese indicano i seguenti settori concorsuali:

06/F4 – Malattie apparato locomotore e medicina fisica e riabilitativa – un posto;

06/F1 – Malattie odontostomatologiche – un posto;

06/E1 – Chirurgia cardio – toraco – vascolare – un posto;

06/G1 – Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria infantile – un posto.

Concorso per la selezioni di due posti per ricercatori

Per il seguente settore concorsuale sono stati indicate due figure in modo particolare:

10/L1 – Lingue, letterature e culture inglese e anglo-americana – settore scientifico-disciplinare LIN/11 – Lingue e letterature anglo-americane – un posto;

10/L1 – Lingue, letterature e culture inglese e anglo-americana – settore scientifico-disciplinare LIN/12 – Lingue e traduzione – Lingua inglese – un posto.

Come partecipare

Maggiori dettagli sono forniti sul sito della gazzetta ufficiale pubblicata in data 4 maggio 2021. Invece, tutti i bandi di selezione sono disponibili sul sito dell’Università degli studi di Catania alla voce «Bandi, gare e concorsi».

In ogni bando di selezione viene allegato e indicato, per ogni settore concorsuale bandito, il dipartimento di afferenza, la lingua straniera di cui si richiede l’adeguata conoscenza e gli specifici requisiti di ammissione, nonché l’eventuale specifico settore scientifico-disciplinare (profilo) e il numero massimo di pubblicazioni da presentare a scelta del candidato.

Altre informazioni su altri concorsi relativi alle Università si trovano sempre sul sito della Gazzetta Ufficiale, dove altre azienda hanno indetto nuovi concorsi.