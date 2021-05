AMT Catania, bando per autisti a tempo indeterminato: requisiti e scadenza

Come reso noto nelle scorse ore, AMT Catania assumerà diversi autisti ed offrirà loro un contratto a tempo indeterminato: chi può partecipare e come? Di seguito tutti i dettagli.

Nelle scorse ore è giunta una notizia destinata ad attirare l’attenzione di chi, attualmente, è in cerca di un impiego stabile. Di fatto, l’Azienda Metropolitana Trasporti S.p.A. di Catania è pronta ad assumere 20 nuovi conducenti di autobus: per tale ragione, è stato reso pubblico il bando per la formazione di una graduatoria. Anche in questo caso, si indicano specifici requisiti e vigono scadenze: ecco quali.

Bando AMT: i posti a disposizione

La selezione pubblica, che è per soli titoli, è volta all’assunzione con contratto a tempo indeterminato di ben 20 operatori di esercizio pos.1, parametro 140, area professionale 3, CCNL autoferrotranvieri. Va ricordato che il contratto di lavoro offerto è a tempo indeterminato.

I requisiti richiesti

Tale opportunità lavorativa non è riservata a chiunque. Al contrario, i candidati dovranno dimostrare di essere in possesso di alcuni specifici requisiti. I più importanti sono:

cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea, (oppure cittadinanza di uno Stato diverso da quelli appartenenti all’Unione europea, qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, come modificato dall’art. 7 della legge comunitaria 6 agosto 2013, n. 97); possesso del Diploma di scuola secondaria di primo grado; possesso della Patente di guida D (con un residuo non inferiore a 10 punti); certificato di abilitazione professionale CQC persone (ovvero la Carta di Qualificazione del Conducente), entrambi in corso di validità; idoneità fisica e psico-attitudinale necessaria per lo svolgimento delle mansioni tipiche di un conducente di linea; posizione regolare rispetto agli obblighi di leva e degli obblighi di servizio militare per i candidati di sesso maschile nati prima del 31 dicembre 1985.

Come presentare domanda ed entro quando

Si esplicita che gli interessati dovranno presentare domanda esclusivamente tramite procedura telematica ed attraverso l’apposita sezione del sito dell’Azienda. Già da oggi, 6 maggio 2021, è possibile procedere ma fino a quando si potrà continuare?

C’è tempo fino alle ore 23:59 del 5 giugno 2021, giorno in cui la procedura informatica riservata alla presentazione delle domande in questione verrà disattivata. Lo stesso termine, di conseguenza, è riservato alla scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al bando.

Si esplicita, infine, che entro 30 giorni dal termine per la presentazione delle istanze di partecipazione, la Commissione esaminatrice valuterà i titoli dichiarati nelle domande di partecipazione on-line regolarmente presentate e, sulla base di questi, stilerà la graduatoria dei candidati in ordine di punteggio conseguito.

Per ulteriori informazioni, si consiglia di consultare il Bando AMT.