Amt Catania assume a tempo indeterminato: online il bando

Amt Catania ha indetto un concorso per soli titoli per la ricerca di 20 autisti a tempo indeterminato. Di seguito alcune informazioni utili per inoltrare le domande.

Amt Catania assume 20 autisti a tempo indeterminato: è stato pubblicato online il bando. La domanda di partecipazione dovrà essere inviata esclusivamente tramite procedura telematica sul sito dell’Amt di Catania nella sezione “iscrizioni e concorsi”.

Requisiti principali

Ai candidati vengono richiesti i seguenti requisiti:

diploma scuola secondaria di primo grado;

possesso della patente di guida D con un residuo non inferiore a 10 punti;

certificato di abilitazione professionale CQC.

Le domande dovranno essere inviate esclusivamente tramite procedura telematica. Il bando in questione scadrà il 5 giugno 2021 alle ore 23:59.

Il Bando AMT è già disponibile sul sito della stessa azienda.