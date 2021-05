Vaccini over 50, prenotazioni al via da domani: come fare

Vaccini over 50 in Sicilia: ecco tutte le istruzioni per prenotarsi, le date della campagna e le categorie che non avranno bisogno di prenotazione.

Vaccini over 50 in Sicilia a partire da domani. L’iniziativa voluta dal governo regionale per smaltire le dosi accumulate nei frigoriferi, oltre 250mila per il solo AstraZeneca, inizierà con le prenotazioni giovedì 6 aprile. I primi over 50 vaccinati saranno i soggetti con patologie non rientrati nelle precedenti categorie, dopodiché toccherà a tutti gli altri. Ecco come procedere alla prenotazione.

Vaccini over 50 con patologie

Sono circa 100mila gli over 50 con patologie esclusi dalla precedente vaccinazione per le categorie fragili. Potranno vaccinarsi già a partire da venerdì 7 aprile, sia prenotandosi sia aderendo all’iniziativa Porte aperte. Per loro, infatti, non sarà necessaria la prenotazione. Prevista la vaccinazione tramite Pfizer o Moderna.

Di seguito si riportano tutte le categorie che non richiedono prenotazione.

In alternativa, per sapere se si rientra in una delle categorie elencate si può chiamare il numero verde 800 954 414.

Prenotazione vaccini over 50

In tutti gli altri casi, invece, è necessaria la prenotazione, che partirà alle 20 di domani, giovedì 6 aprile. Le somministrazioni invece inizieranno il 13 maggio. Per questo target il tipo di vaccino sarà deciso sulla base della valutazione clinica.

Come prenotare il vaccino over 50 in Sicilia? Per farlo ci sono diverse alternative.

Appuntamento tramite la piattaforma prenotazioni.vaccinicovid.gov.it.

Chiamata al call center dedicato al numero verde 800.009.966 , attivo dal lunedì alla domenica dalle 8 alle 20.

, attivo dal lunedì alla domenica dalle 8 alle 20. Prenotazione via SMS al numero 339.9903947.

al numero 339.9903947. Prenotazione attraverso i 687 sportelli ATM Postamat.

Postamat. Prenotazione tramite i 2.200 portalettere in servizio per il recapito sull’Isola.

Per prenotarsi bastano:

codice fiscale;

tessera sanitaria;

numero di cellulare per la conferma dell’appuntamento.

Prenotazione vaccino con Poste Italiane

Poste Italiane conferma che, come avvenuto già per gli altri target, le liste ricevute da Sogei con i nominativi degli aventi diritto al vaccino anti Covid autorizzati della Regione Siciliana non possono subire alcun tipo di intervento. Sono circa 600mila gli over 50 siciliani che rientrano nella prossima fase della campagna vaccinale.

Chi riscontra problemi può contattare il call center al numero verde 800.009.966 che provvederà a inoltrare la segnalazione alla Regione.