Pagamento pensioni giugno 2021 in anticipo: il calendario

Come nei mesi passati il pagamento pensioni giugno 2021 avverrà in anticipo. Si potrà ritirare la propria pensione in base ai giorni indicati.

Anche per il pagamento pensioni giugno 2021 si prevede un anticipo da parte dell’erogazione INPS. L’ente dovrebbe confermare a breve il nuovo calendario con i primi pagamenti erogabili a partire dal 26 maggio, quindi le pensioni verranno accreditate in anticipo a partire da questa fata fino al 1 giungo 2021. La data in questione è stata comunicata dal Capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio ancora una volta per garantire un adeguato scaglionamento e non creare pericolosi assembramenti negli uffici postali, potenziali veicoli di contagio.

Pagamento pensioni giugno 2021: Il calendario in dettaglio

I pensionati potranno dunque ritirare presso gli sportelli di Poste Italiane i pagamenti di questo mese in anticipo di qualche giorno. Il calendario in dettaglio è ipotizzato sulla base degli anticipi degli scorsi mesi:

A – B ritiro pensione il giorno martedì 26 maggio;

C – D ritiro pensione il giorno mercoledì 27 maggio;

E – K ritiro pensione il giorno giovedì 28 maggio;

L – O ritiro pensione il giorno venerdì 29 maggio;

P – R ritiro pensione il giorno sabato mattina 30 maggio;

S – Z ritiro pensione il giorno lunedì 1 giugno.

I pensionati che ricevono il pagamento della pensione presso una banca nel mese di giugno riceveranno l’importo accreditato sul proprio conto corrente bancario a partire dal giorno lunedì 1 giugno 2021. Tutti i pensionati titolari di un conto BancoPosta o Postepay Evolution, oppure di un semplice libretto di risparmio invece, potranno ritirare la pensione dagli ultimi giorni di maggio 2021 a partire da giorno 26.

Bisogna inoltre considerare che le date di pagamento delle pensioni variano tutti i mesi asseconda dell’evoluzione della situazione pandemica in Italia. Non è dunque detto che se questo mese i pagamenti verranno anticipati, la stessa cosa accadrà il mese successivo.

Ogni mese è cura di Poste Italiane fare sapere, attraverso la propria piattaforma web, se il pagamento avverrà in anticipo oppure no, insieme con le date. In questo caso il capo della protezione civile ha reso noto l’anticipo del pagamento pensioni giugno 2021.