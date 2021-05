Offerte lavoro Catania: le posizioni aperte

Offerte lavoro Catania: in molti sono alla ricerca di un impiego in questo periodo, e la fase di relativa riapertura potrebbe promettere nuove opportunità.

Offerte lavoro Catania: sono diverse le posizioni attualmente aperte a Catania e provincia per coloro i quali sono alla ricerca di un impiego. Ecco quali sono le principali possibilità in diverse aziende presenti a Catania.

Cavallotto

Le librerie Cavallotto offrono stage retribuito nel periodo compreso tra Luglio e Ottobre. Lo stage sarà full time e verrà attivato per le seguenti posizioni:

Aiuto magazziniere : si cerca una figura diplomata di massimo 20 anni;

: si cerca una figura diplomata di massimo 20 anni; Magazziniere: si cerca una figura diplomata, pratica dell’uso del computer, di massimo 25 anni.

Per presentare domanda di assunzione bisogna consegnare il curriculum in Corso Sicilia 91, Catania. L’azienda rende noto che non saranno presi in considerazione curriculum inviati tramite mail o social.

Lidl: ricerca personale a Misterbianco

Dal sito ufficiale dell’azienda Lidl è possibile trovare un’offerta di lavoro nel territorio della provincia catanese. Si tratta della posizione Real Estate Development Manager Sicilia | Responsabile sviluppo Immobiliare, per il quale si offre contratto a tempo indeterminato, auto e cellulare aziendale, un gruppo lavorativo giovane e dinamico e buoni pasto.

Mansioni

Questa figura si occupa di diverse mansioni quali

Conduzione e coordinamento delle attività necessarie per l’apertura di nuovi Punti Vendita;

delle attività necessarie per l’apertura di nuovi Punti Vendita; Presidio del territorio di competenza per raccogliere informazioni relative alla disponibilità di terreni o immobili;

Creazione di nuove opportunità di sviluppo immobiliare attraverso la relazione con enti pubblici e privati;

Analisi della documentazione tecnica e legale attinente agli immobili o alle aree individuate;

attinente agli immobili o alle aree individuate; Studio e verifica della fattibilità delle operazioni dal punto di vista tecnico ed economico;

Negoziazione e conduzione delle trattative con Enti pubblici e privati;

Relazione con le Pubbliche Amministrazioni per gestire le autorizzazioni necessarie per le operazioni immobiliari;

per gestire le autorizzazioni necessarie per le operazioni immobiliari; Gestione della contrattualistica.

Requisiti

Per poter essere assunto con queste mansioni, i requisiti sono:

Laurea di indirizzo tecnico (Architettura, Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale, Ingegneria Civile o Edile) o economico gestionale (Economia o Ingegneria Gestionale);

(Architettura, Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale, Ingegneria Civile o Edile) (Economia o Ingegneria Gestionale); Esperienza pregressa in ruolo analogo;

Spirito imprenditoriale e orientamento all’obiettivo;

Elevata propensione alla negoziazione commerciale;

Ottima conoscenza delle dinamiche immobiliari e degli aspetti legali annessi alle diverse operazioni;

Conoscenza del territorio e dei meccanismi di funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni.

IKEA: offerte lavoro e stage

Tra le offerte lavoro Catania, si ricerca personale anche all’IKEA per ricoprire il ruolo di Addetto alle vendite nel punto vendita presente nella provincia etnea.

Addetto vendite

Si tratta di un offerta di lavoro con contratto part-time, per la quale è richiesta flessibilità orario e disponibilità a lavorare su turni e nei week-end. Le responsabilità principali di chi ricopre questo ruolo sono: la massimizzazione delle vendite mantenendo l’area di lavoro ordinata e pulita oltre all’interazione con i clienti per soddisfare i loro bisogni.

Per maggiori informazioni e per presentare domanda di assunzione, si rimanda al sito ufficiale dell’azienda.

Stage Area Vendite

IKEA offre anche la possibilità di attivare diverse attività di stage. Tra queste è presente quello della figura in Area Vendite, le cui mansioni sono prevalentemente le stesse dell’analoga posizione con contratto part-time.

Tuttavia, nel caso dello stage sarà previsto un quadro lavorativo di 40 ore settimanali e dei benefit aziendali come rimborso spese mensili e accesso gratuito alla mensa aziendale.

Stage Area Food

Nel caso dello Stage Area Food, anche in questo caso si tratta di un full-time compreso di benefit aziendali. La figura sarà affiancata ad un tutor che permetterà di svolgere le mansioni dell’area di competenza.

Il profilo ricercato ha un diploma alberghiero, una laurea o è laureando in Scienze e Tecnologie Alimentari, con una propensione per l’ascolto dei clienti e la voglia di soddisfare i loro bisogni.

Stage People Planning

L’ultima proposta di Stage Ikea a Catania è quello dell’area People Planning. Anche in questo caso sono previsti full-time e benefit aziendali, e il contesto di assegnazione è quello della zona People & Culture del punto vendita.

La figura ricercata dovrà occuparsi del supporto alle mansioni dell’area di assegnazione come le turnazioni, lo staff planning e i report. Inoltre, chi ricopre il ruolo è indipendente e motivato, capace di lavorare in team e rispettare le scadenze, con buona capacità di gestire e analizzare dati complessi rendendoli rilevanti e comprensibili per i decision maker. Si richiede un profilo che ha da poco terminato un percorso in ingegneria gestionale, economia o affini, che possiede ottime conoscenze informatiche e un livello almeno intermedio di EXCEL e ha una buona conoscenza della lingua inglese.

Amazon: responsabile di produzione

La nota azienda di shopping online ricerca personale per la figura di responsabile di produzione a Catania, in modo da lavorare in una delle seguenti aree: Ricezione, Stoccaggio, Prelievo, Imballaggio o Spedizione. Potrà anche lavorare in una delle stazioni di consegna Amazon, per progredire nell’efficienza dei processi di consegna, assicurando consegne veloci, accurate e il più economiche possibili.

Requisiti

laurea di primo livello (anche non ancora conseguita);

(anche non ancora conseguita); disponibile al trasferimento;

disponibilità a lavorare in turni non tradizionali che possono includere notti e fine settimana;

conoscenza dell’italiano;

preferibile esperienza lavorativa pregressa.

Penny Market: addetto vendita e banco gastronomia

Tra le offerte lavoro Catania, si ricercano tre figure da inserire nei punti vendita Penny Market della città etnea. In particolare, le figure ricercate sono:

Addetto alla vendita e banco gastronomia , punto vendita di Via Mascagni;

, punto vendita di Via Mascagni; Addetto vendita , punto vendita di Via Mascagni (stage);

, punto vendita di Via Mascagni (stage); Addetto vendita, punto vendita Corso Sicilia (stage).

Per maggiori informazioni e per presentare la domanda di assuzione, si rimanda al sito ufficiale dell’azienda.