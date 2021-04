Bollettino Coronavirus Sicilia, boom di casi a Catania: +441

Coronavirus Sicilia, il bollettino di oggi riporta dati stabili per la Sicilia, ma un boom di contagi a Catania, dove si registrano quasi la metà dei casi.

Casi di Coronavirus Sicilia ancora in calo. Nel bollettino di oggi, per il secondo giorno consecutivo, si registrano meno di 1000 nuovi positivi: 980 in tutto, a fronte di 30.150 tamponi processati. Ieri erano 940 su circa 28mila tamponi. La Sicilia è la sesta regione per numero di positivi, su 13.385 casi registrati in Italia oggi.

Coronavirus Sicilia: il bollettino di oggi

Gli attuali positivi al Coronavirus in Sicilia sono 25.372, in netta diminuzione rispetto ai 26.085 di ieri. La situazione negli ospedali è in miglioramento sul fronte dei ricoveri ordinari, passati a 1.222 (-32). Aumentano, tuttavia, sia i nuovi ingressi nei reparti, 13 in tutto (+9) sia i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 172 (+4).

Al di là degli ospedali, in Sicilia si registra oggi un boom di 1.663 guariti e negativizzati. Ancora alto, invece, il numero dei decessi: 30 in tutto, mentre il totale sale a 5.368.

Coronavirus Catania e altre province

Mezza Sicilia è stata in attesa della prossima ordinanza regionale, con la quale si deciderà la permanenza o meno di 48 comuni attualmente in zona rossa. L’ordinanza, arrivata pochi minuti fa, prevede il rientro di Palermo in zona arancione, mentre viene confermata la zona rossa per 24 dei comuni.

Di seguito, l’incremento giornaliero dei casi nelle varie province dell’Isola. Tra parentesi i nuovi casi: