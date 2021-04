Coronavirus Sicilia, il bollettino: meno di 1000 casi ma 33 morti

I dati del giorno vedono una diminuzione dei nuovi casi ma un netto aumento dei decessi. Palermo è ancora la provincia più colpita.

Bollettino Coronavirus Sicilia con casi in calo rispetto a ieri. I nuovi positivi registrati oggi sono 940 su 28.762 tamponi processati (ieri 1.069 su 20.619 tamponi). Ne consegue un calo del tasso di positività. In Italia i contagi sono ancora bassi, 10.404 in tutto, e l’Isola è la quarta regione per numero di positivi.

Coronavirus Sicilia: i dati del bollettino

Gli attuali positivi al Covid in Sicilia sono 26.085, sei in meno di ieri. La situazione negli ospedali è in apparente miglioramento. Non cambia il numero dei ricoverati ordinari, 1.254, ma diminuiscono sia i pazienti in terapia intensiva, 168 (-6) sia i nuovi ingressi nei reparti, 4 in tutto (-8).

Quanto al numero di guariti, oggi il bollettino registra 946 pazienti negativizzati. La nota negativa, tuttavia, viene dal numero di decessi: 33 in un giorno. Il totale sale così a 5.338 solo in Sicilia.

Coronavirus Catania e provincia: i dati del bollettino

Nelle province siciliane numeri al di sotto dei cento contagi giornalieri quasi ovunque. Fanno eccezione i casi di Coronavirus a Catania e a Palermo. Di seguito, la suddivisione dell’aumento dei positivi per provincia: