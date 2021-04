Covid, scuole chiuse ad Acireale: l’ordinanza del sindaco

Acireale zona rossa fino al 28 aprile. La chiusura delle scuole è stata decisa in vista della possibile uscita dalla zona rossa.

Acireale chiude le scuole durante gli ultimi giorni di zona rossa. Il comune, in semi-lockdown dal 15 aprile, dovrebbe uscire dalla zona rossa mercoledì 28, salvo ulteriori proroghe dell’ordinanza. In vista di quella data, le scuole di ogni ordine e grado rimarranno chiuse nei giorni 26 e 27 aprile. La decisione è stata presa dal sindaco Stefano Alì, di concerto con i dirigenti scolastici.

L’ordinanza sindacale, quindi, dispone la chiusura di scuole dell’infanzia (asili), primarie (elementari), secondarie di primo grado (medie) e del Centro provinciale per l’istruzione degli adulti (Cpia) nei giorni del 26 e 27 aprile prossimi. Le superiori, invece, sono già chiuse come previsto dall’ordinanza regionale, e svolgono attività didattica online. La decisione, spiega il sindaco in una nota, è stata presa per rendere più sicuro il rientro a scuola.

“L’azione – si legge ancora nella nota – è stata adottata nell’ambito delle misure eccezionali volte a contrastare la diffusione del contagio da covid-19, che vede Acireale attiva sia nello screening del fine settimana al parcheggio di Capomulini che nell’ambito degli ‘Open vax'”.