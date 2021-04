Sicilia, tir finisce sul tetto vicino a palazzine abitate [FOTO]

Sicilia, tir finisce sul tetto di alcuni magazzini adiacenti a un palazzo abitato: sono intervenute le Forze dell'ordine con il supporto di una gru.

Un tir è sospeso da questa mattina sui tetti di alcuni magazzini adiacenti ad un palazzo in cui vivono sei nuclei familiari. Si tratta di immobili situati a Caccamo, in provincia di Palermo.

Sono ancora in atto le indagini per risalire alle origini dell’incidente e per capire da cosa sia potuto scaturire un episodio così fuori dal normale. Le forze dell’ordine, venute a conoscenza dell’evento, hanno fatto immediatamente sgomberare l’immobile. Si stanno tenendo tutte le procedure idonee a rimuovere il rimorchio dal tetto, per evitare che questo possa causare danni irreparabili alla struttura e per fare in modo che le famiglie possano rientrare quanto prima nelle loro case.

Sul posto intervenuti carabinieri e vigili del fuoco, che hanno avuto bisogno del supporto di una gru per spostare il mezzo.