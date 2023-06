Meteo Sicilia, è allerta per rischio incendi: le zone interessate

Meteo Sicilia, è allerta per rischio incendi nell'Isola: le zone interessate secondo l'avviso della Protezione Civile.

Meteo Sicilia: è allerta nell’Isola per rischio incendi. Questo è il risultato dell’ultimo bollettino rilasciato dalla Protezione Civile nel corso del pomeriggio di ieri ma in riferimento ad oggi.

Infatti, secondo quanto riportato nell’avviso diramato dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile, il rischio incendi nell’intera isola è pari al livello di “preallerta”. Si tratta dello stadio immediatamente precedente al grado maggiore di allerta, quello di “Attenzione”. Tuttavia, sebbene tutta la Sicilia sia interessata dall’avviso, in alcune zone la pericolosità è maggiore. In particolare, ad Agrigento, Caltanissetta ed Enna la pericolosità indicata è di livello medio, mentre per il resto delle province siciliane rimane di tipo “basso”.

Come per ogni bollettino della Protezione Civile, l’allerta per rischio incendi non è l’unico punto che viene analizzato in merito alle condizioni meteo Sicilia. Infatti, anche il rischio di ondate di calore è specificato all’interno dell’avviso diramato dalle autorità. Per quanto riguarda la giornata di oggi, si registra solo a Messina un allarme per ondata di calore di livello 1, anche se si prevede un aumento delle temperature per la giornata di domani. Tuttavia, per avere maggiori informazioni da parte della Protezione Civile in merito alle condizioni meteo di domani e ad eventuali allerte in Sicilia sarà necessario attendere la pubblicazione del prossimo bollettino.