Meteo Sicilia, diramata preallerta rischio incendi: le previsioni del weekend

Meteo Sicilia: il weekend che inaugurerà il mese di luglio sarà all'insegna del caldo ma con un lieve calo di temperature. Ecco le previsioni.

Meteo Sicilia: weekend all’insegna del caldo, con una preallerta per il rischio di incendi diramata dalla protezione civile. Nella giornata di oggi e nelle prossime, le temperature massime si manterranno al di sopra dei 30 gradi in quasi tutta l’Isola. Tuttavia, domenica si verificherà un leggero calo con qualche nuvola prevista. Ecco, nel dettaglio, le previsioni di questo weekend che inaugura il mese di luglio.

Meteo Sicilia: venerdì 30 giugno

La giornata di oggi, venerdì 30 giugno, vede temperature massime sui 30 gradi e oltre in tutta l’Isola, ad eccezione delle province di Messina e Trapani, rispettivamente a 29 gradi e 28 gradi. La provincia con la temperatura più alta è Siracusa a 36 gradi, seguita da Caltanissetta a 34. Qualche nuvola, ma senza rischio di precipitazioni, nel Messinese e nel Palermitano. Venti moderati ovunque.

Meteo Sicilia: sabato 1 luglio

Lo scenario di domani, sabato 1 luglio, sarà pressoché simile ma le nuvole aumenteranno. Secondo quanto riportato dalle previsioni, infatti, nel corso di alcuni momenti della giornata il cielo si presenterà poco nuvoloso. Le temperature massime, tuttavia, si manterranno sempre alte, ovunque al di sopra dei 30 gradi, ad eccezione di Enna, con 29 gradi, e Trapani, città più fresca, a 27. Siracusa mantiene il primato di città più calda, con la massima che dovrà toccare i 38 gradi.

Meteo Sicilia: domenica 2 luglio

La giornata di domenica mostrerà un calo generale delle temperature. In molte province, infatti, le temperature si manterranno a ridosso e non oltre i 30 gradi. Tra queste, Caltanissetta con una massima di 28 gradi, così come Messina e Palermo, Trapani a 26 gradi ed Enna, la più fresca, a 24. Poco nuvoloso nel Messinese e nel Palermitano. A Siracusa la massima sarà di 33 gradi e Agrigento toccherà i 31. I venti saranno moderati ovunque.

Meteo Catania: le previsioni del weekend

Nella giornata di oggi, venerdì 30 giugno, a Catania il cielo si presenterà poco nuvoloso, fino alla sera, senza rischio di piogge. La temperatura massima si manterrà, però, sui 33 gradi, con la percepita che potrà essere di 35. I venti si alterneranno tra deboli e moderati.

Situazione in miglioramento per sabato 1 luglio, con sole e caldo per tutto l’arco della giornata. La temperatura massima toccherà i 35 gradi e intorno alle 15 la percepita potrebbe toccare i 38 gradi.

Come in tutta l’Isola, anche a Catania ci sarà un lieve calo delle temperature per domenica 2 luglio. Tuttavia, sole e caldo si manterranno costanti, specie nelle ore pomeridiane. La temperatura massima sarà di 32 gradi e venti si manterranno deboli per quasi tutto il giorno.