Sicilia, aggredì 4 donne e una morì: 45enne rientra a casa dopo Tso

Dopo aver subito il Tso, è tornato a casa l'uomo che ha aggredito 4 donne in Sicilia: una di loro è morta in ospedale.

Ha fatto rientro a casa il 45enne che circa due settimane fa ha aggredito 4 donne, una delle quali è morta, a Campofelice di Roccella, in provincia di Palermo. In particolare, l’uomo è accusato di omicidio preterintenzionale per la morte dell’80enne, e di lesioni nei confronti di altre tre donne sue vicine di casa.

Secondo quanto riportato, l’uomo è stato sottoposto a TSO, Trattamento Sanitario Obbligatorio, ed è rientrato a casa. Al momento è indagato per l’aggressione ai danni delle 4 donne, ma non è stato previsto l’arresto. Nello specifico, la donna che è morta aveva 80 anni e si chiamava Franca Chiavetta. La vittima sarebbe caduta dalle scale in seguito all’aggressione del 45enne, e sarebbe poi morta in ospedale.

Per quanto riguarda l’indagato, il 45enne è in cura psichiatrica da vent’anni, e il 13 dicembre ha aggredito anche il padre oltre alle quattro donne. I motivi dell’aggressione sarebbero stati futili, prevalentemente legate a ragioni condominiali ma anche in seguito all’instabilità dell’uomo.