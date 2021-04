Gelmini alle Regioni: “Chi vaccinerà di più riaprirà prima”

Vaccini e riaperture, la ministra Gelmini conferma l'indicazione del premier Mario Draghi e invita le Regioni ad accelerare sulla campagna di vaccinazione.

La ministra agli Affari regionali, Mariastella Gelmini, conferma quanto ribadito dal premier Mario Draghi nei giorni scorsi: “Chi vaccinerà di più riaprirà prima“. Le dichiarazioni della ministra arrivano dal programma Radio Anch’Io, su Rai Radio Uno. “Sapremo con il generale Figliuolo riprogrammare la campagna vaccinale nel tempo più breve possibile – ha aggiunto -, alla gente dobbiamo dire che abbiamo usato finora la massima precauzione, ma che bisogna vaccinarsi”. Le dichiarazioni fanno riferimento alla campagna di vaccinazione AstraZeneca e alle numerose rinunce avute finora malgrado i pareri favorevoli dell’Ema al vaccino.

In Sicilia la campagna di vaccinazione ha subito dei rallentamenti, con 11mila siciliani che hanno rinunciato alla dose. Al momento, le indicazioni date dal Generale Figliuolo sono di vaccinare al più presto gli over 80 e i pazienti fragili. Per quanto riguarda AstraZeneca, invece, l’AIFA ne raccomanda la somministrazione ai pazienti over 60 e in Sicilia sono già aperte le vaccinazioni per chi ha oltre 65 anni.