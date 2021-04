Concorsi Sicilia 2021: INGV Catania e università assumono

Concorsi Sicilia 2021. Ecco gli ultimi bandi pubblicati in Gazzetta Ufficiale, come candidarsi e i concorsi pubblici ancora attivi per la Regione Siciliana.

Concorsi Sicilia 2021. Arrivano nuove opportunità lavorative dai bandi pubblicati nell’ultima Gazzetta Ufficiale del 9 aprile. Gli ultimi bandi riguardano l’Università di Palermo e l’Osservatorio etneo dell’INGV, ma sono diversi i concorsi già attivi. Nel dettaglio, oltre ai concorsi di più recente pubblicazione, si segnalano assunzioni nelle università, bandi per tecnici e amministrativi da assumere entro luglio e altro ancora.

Concorsi Sicilia: Università di Palermo

Tra i concorsi Sicilia di più recente pubblicazione, l’Università di Palermo bandisce tre posti nell’area amministrativa e gestionale dell’ateneo, in diversi dipartimenti. Tutti i bandi previsti prevedono l’assunzione a tempo pieno e indeterminato, anche se riguardano diverse categorie. Vediamoli nel dettaglio.

Copertura di un posto di Categoria C nell’area amministrativa del dipartimento di Ingegneria .

. Copertura di un posto di Categoria D nell’area amministrativa e gestionale del dipartimento di Architettura – Ricerca e terza missione.

Copertura di un posto di Categoria C nell’area amministrativa del dipartimento di Scienze umanistiche.

Per tutti i bandi, la scadenza prevista da questi concorsi Sicilia è prevista per il 9 maggio 2021. Inoltre, è necessario il possesso di un indirizzo PEC personale al quale saranno inviate le comunicazioni. Gli avvisi integrali sono presenti sul sito dell’Università di Palermo, all’indirizzo: https://servizisia.unipa.it/concorsi.

Concorsi Regione Sicilia: INGV Catania

Un secondo bando tra gli ultimi concorsi Sicilia 2021 riguarda la copertura di un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo determinato della durata di dodici mesi e parziale 50%, per l’Osservatorio etneo dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Il collaboratore tecnico lavorerà per l’area tematica: “Attività di supporto tecnico nella gestione dei nuovi sistemi per misure gravimetriche in continuo, sviluppato nell’ambito del progetto Newton-g”.

Per candidarsi c’è tempo fino al 9 maggio e il bando integrale verrà pubblicato sul sito dell’INGV. I candidati dovranno inviare una mail tramite PEC all’indirizzo: concorsi@pec.ingv.it, specificando nell’oggetto dell’invio “Concorso – Codice bando 1CTER-OE-04-2021”.

Ancora attivo per qualche giorno, infine, uno dei concorsi Sicilia che prevede l’assunzione di circa 500 tecnici da assumere nell’area della pubblica amministrazione. Il bando, pubblicato dal Ministero della PA, riguarda nel complesso 2800 tecnici che lavoreranno in tutto il Sud Italia. In particolare, si cercano: