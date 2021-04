Concorsi Sicilia 2021: bandi attivi dalle università alle ASP

Concorsi Sicilia 2021: moltissimi i bandi aperti in questo periodo. Le posizioni aperte sono le più svariate, relative a vari settori: ma quali sono?

Concorsi Sicilia 2021: in termini lavorativi, questo è un periodo particolarmente intenso per l’Isola. Sono ancora aperti, infatti, moltissimi bandi di concorso; le posizioni aperte sono tra le più varie, spaziando da alcuni Atenei regionali ai comuni, passando per la Pubblica Amministrazione, le Aziende Ospedaliere e, infine, le Aziende Sanitarie Provinciali.

Per chiunque dovesse trovarsi in possesso dei requisiti richiesti, dunque, questo periodo potrebbe rivelarsi tra i migliori per candidarsi ad una di queste posizioni aperte, e partecipare alle selezioni per assicurarsi un posto a tempo indeterminato. Ma quali sono i concorsi ancora attivi? Quali stanno per scadere?

Concorsi Sicilia 2021: Università di Messina e di Palermo

L’Ateneo messinese ha messo a bando ben trentuno posti, da occuparsi nella posizione di ricercatore a tempo determinato. I bandi sono due: per il primo, i dipartimenti sono molteplici, andando dalle Scienze Politiche a Civiltà antiche e Moderne, da Scienze Cognitive a Scienze Biomediche. Nel secondo bando, invece, cambiano i settori scientifico – disciplinari. Entrambi i concorsi ad UniMe, ad ogni modo, scadranno il prossimo 25 aprile, 30° giorno dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Anche presso l’Università di Palermo è fissata al prossimo 25 aprile la scadenza per il concorso, per titoli e colloquio, per la selezione di un ricercatore a tempo determinato relativo al settore concorsuale 06/L1 – Anestesiologia, da occupare al Dipartimento di discipline chirurgiche oncologiche e stomatologiche.

Per maggiori approfondimenti, vedi anche Concorsi Sicilia 2021: assunzioni nelle università.

Asp e Aziende Ospedaliere

Sono diverse, in ambito regionale, le Aziende Sanitarie Provinciali che cercano nuovo personale. In particolare, presso l’ASP di Enna sono stati indetti due concorsi: il primo per 8 dirigenti amministrativi, tre dirigenti ingegneri, 2 dirigenti avvocati, il secondo per cinque posizioni dirigenziali in altrettante aree.

A Caltanissetta, viene messo a bando un incarico quinquennale relativo al Modulo DSM Area Nord. A Palermo, infine, bando aperto per la selezione di 12 figure alle quali assegnare incarichi dirigenziali quinquennali, in varie Unità Operative Complesse.

Per quanto riguarda le Aziende Ospedaliere, al San Marco di Catania si ricerca una figura cui conferire un incarico quinquennale di direttore struttura complessa medicina nucleare, con disciplina medicina nucleare. All’Ospedale Civico Cristina Benfratelli di Palermo si cercano 7 nuove figure, da selezionare con due concorsi: il primo, relativo a 3 dirigenti medici di patologia clinica, il secondo, relativo a 4 dirigenti medici di urologia, tutte posizioni a tempo indeterminato.

A Messina, infine, si cercano 11 nuove figure professionali, da selezionare tramite due concorsi: il primo per tre collaboratori amministrativi professionali (cat. D), il secondo per 8 assistenti amministrativi (cat. C). Tutti i concorsi elencati, per ASP e Aziende Ospedaliere, sono in scadenza il prossimo 26 aprile, ad eccezione del concorso presso il San Marco di Catania, dove le domande potranno essere inviate entro il prossimo 29 aprile.

Per maggiori informazioni, leggi: Concorsi Sicilia 2021: ASP, ospedali e Comuni assumono.

Concorsi Sicilia 2021: pubblica amministrazione

Pochi giorni fa, lo scorso 6 aprile, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il maxi concorso per 2800 figure tecniche da assumere a tempo determinato al Sud Italia. La Sicilia conta uno dei numeri più alti di posti messi a bando, ben 497, da ripartire in:

275 funzionari esperti tecnici ;

; 118 funzionari esperti in gestione, rendicontazione e controllo ;

; 38 funzionari esperti in progettazione e animazione territoriale ;

; 38 funzionari esperti in campo amministrativo giuridico ;

; 28 funzionari esperti analisti informatici.

Le domande avranno scadenza molto presto, il 15° giorno a decorrere dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Per maggiori informazioni sui requisiti e sul come inoltrare le proprie domande, vedi anche: Concorso 2800 tecnici, pubblicato bando: i posti in Sicilia.