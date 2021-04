Coronavirus, in Sicilia altre 6 zone rosse: l’ultima ordinanza di Musumeci

La Sicilia si colora sempre più di rosso. Di fatto, il Presidente della Regione Nello Musumeci ha istituito la zona rossa per altri 6 comuni: ecco da quando.

Il Presidente della Regione Nello Musumeci, ha dichiarato ill passaggio in zona rossa per altri sei comuni siciliani a causa dell’incremento dei contagi. Le restrizioni per i seguenti comuni entreranno in vigore da domani 8 aprile e resteranno valide fino al 22 dello stesso mese.

Nuove zone rosse

Acquaviva Platani e Marianopoli (CL);

Alessandra della Rocca e Cattolica Eraclea (AG);

Barcellona Pozzo di Gotto (ME);

Calascibetta (EN).

Proroga per altri comuni già in zona rossa

Il Governatore Musumeci ha firmato una nuova ordinanza che prevede la proroga della zona rossa (fino al prossimo 14 aprile) per i comuni di Acate, in provincia di Ragusa, Centuripe e Regalbuto, in provincia di Enna. Già ieri, stessa sorte era toccata a Caltanissetta, Calvatauro, Palma di Montechiaro e Scicli.

Palermo zona rossa

Nella giornata di ieri, il Presidente della Regione Nello Musumeci ha, inoltre, istituito la zona rossa per Palermo: la decisione è dovuta all’incremento significativo dei contagi nel capoluogo siciliano.