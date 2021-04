Coronavirus Sicilia: Musumeci proroga 4 zone rosse

Con una nuova ordinanza, si fissa la proroga delle restrizioni per quattro Comuni siciliani: ecco quali resteranno in "zona rossa".

Nel corso di questo pomeriggio, il presidente della Regione Nello Musumeci ha prese alcune decisioni importanti. Di fatto, è stata firmata l’ordinanza attraverso la quale Palermo diventerà nelle prossime ore zona rossa. Inoltre, sono state prorogate le restrizioni in atto nei seguenti comuni:

Caltanissetta; Caltavuturo, nel Palermitano; Palma di Montechiaro, nell’Agrigentino; Scicli, in provincia di Ragusa.

Tali zone rosse resteranno in vigore fino al prossimo 14 aprile.

Si ricorda che per questi 4 Comuni, così come per Palermo e per le altre zone rosse dell’Isola, le attività scolastiche si terranno in presenza soltanto fino alla prima media (compresa): per le altre classi è ancora prevista la Didattica a Distanza.