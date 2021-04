Borgo dei Borghi 2021, la Sicilia sul podio: la classifica finale

Borgo dei Borghi, la Sicilia torna sul podio della competizione nonostante ci fosse un solo Comune in gara. Ecco la classifica completa del podio.

Si è conclusa anche quest’anno la gara de “Il borgo dei borghi”, in cui è il pubblico a portare alla vittoria il proprio borgo preferito esprimendo il proprio voto sul sito della Rai. L’unico borgo siciliano in gara quest’anno era Geraci Siculo, che è riuscito a salire sul podio, ottenendo il terzo posto. Il borgo di Geraci Siculo nelle Madonie palermitane è stato superato da Baunei, comune della provincia di Nuoro, e da Tropea, in Calabria, che si è aggiudicata il primo posto.

“Siamo felici e onorati dell’enorme dimostrazione di affetto che a Geraci Siculo è giunta da ogni parte d’Italia ma anche dall’estero. Per noi questo terzo posto vale una vittoria che condividiamo con tutte le Madonie e con la Sicilia intera.“, ha affermato il sindaco Luigi Iuppa.

In passato la gara era stata vinta molte volte da realtà siciliane: Sambuca di Sicilia, Montalbano Elicona, Ganci e Petralia Soprana sono riuscite, infatti, ad aggiudicarsi i titoli passati. Famosa, poi, la vittoria sfumata per Palazzolo Acreide, a cui era seguita un’intensa polemica sui social.

La votazione è iniziata domenica 7 marzo e si è conclusa domenica 21 marzo. A completare la classifica il voto della giuria degli esperti che quest’anno era composta da Rosanna Marziale, chef stellata e protagonista su Food Network, Mario Tozzi, geologo e conduttore di Sapiens su Rai3 e Jacopo Veneziani, professore, divulgatore e dottorando in Storia dell’arte alla Sorbona di Parigi.