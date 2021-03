Concorso Carabinieri 2021: in scadenza il bando per Allievi Marescialli

Concorso Carabinieri 2021: restano ancora pochi giorni per presentare la domanda e partecipazione alla selezione riservata ad Allievi Marescialli. Ecco quando scade il bando.

Restano ancora pochi giorni per candidarsi per il concorso Carabinieri 2021, che mira al reclutamento di 24 Allievi Marescialli nel ruolo di Ispettori dell’Arma dei Carabinieri. Ecco chi può partecipare ed entro quando inviare la propria candidatura.

Entro quando presentare la domanda

Come anticipato, restano soltanto pochi giorni per presentare la domanda di partecipazione al concorso Carabinieri 2021. Coloro che vogliano candidarsi per il ruolo di Allievi Marescialli, quindi, dovranno farlo entro e non oltre il 6 aprile 2021.

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente online. Vediamo, quindi, chi può inviare la propria candidatura.

Concorso Carabinieri 2021: requisiti

Coloro che supereranno il concorso Carabinieri 2021 per Allievi Marescialli dovranno svolgere obbligatoriamente un corso triennale presso la Scuola Marescialli e Brigadieri a Firenze. Al termine del secondo anno, gli Allievi che risulteranno idonei saranno nominati Marescialli e collocati presso gli uffici, gli enti o i reparti nella provincia di Bolzano.

Ecco, quindi, quali sono i requisiti a seconda di chi partecipa.

Per i militari dell’Arma dei Carabinieri appartenenti al ruolo dei Sovrintendenti e a quello degli Appuntati e Carabinieri, nonché Allievi Carabinieri che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, occorre che:

siano in possesso dell’attestato di bilinguismo riferito a livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado di cui all’articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.752 e successive modifiche e integrazioni;

siano idonei al servizio militare incondizionato. Coloro che risultino temporaneamente inidonei sono ammessi al concorso con riserva fino all’effettuazione delle prove di efficienza fisica;

abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, a seguito della frequenza di un corso di studi di durata quinquennale o quadriennale integrato dal corso annuale previsto per l’accesso alle università dall’articolo 1 della Legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni;

non abbiano superato il giorno di compimento del 30° anno di età. Gli aumenti dei limiti di età previsti per l’ammissione ai concorsi per pubblici impieghi non si applicano ai limiti massimi di età stabiliti per il reclutamento nel ruolo Ispettori;

non abbiano riportato, nell’ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni, sanzioni disciplinari più gravi della consegna;

non abbiano riportato, nell’ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni, una qualifica inferiore a nella media ovvero, in rapporti informativi, giudizi corrispondenti;

non siano stati giudicati inidonei all’avanzamento al grado superiore nell’ultimo biennio;

non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, o non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;

non siano sottoposti a procedimento disciplinare di stato o sospesi dall’impiego o in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni;

non siano in attesa di definizione della propria posizione disciplinare, all’esito di procedimento penale per delitto non colposo conclusosi con sentenza diversa da quella irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell’articolo 530 del codice di procedura penale.

Possono, inoltre, partecipare al concorso Carabinieri 2021 i cittadini italiani che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, presenteranno i seguenti requisiti:

essere in possesso dell’attestato di bilinguismo riferito a livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado di cui all’articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche e integrazioni;

aver compiuto il 17° anno di età e non abbiano superato il giorno di compimento del 26° anno di età e abbiano il consenso dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale se minorenni. Per coloro che abbiano già prestato servizio militare per una durata non inferiore alla ferma obbligatoria il limite massimo di età è elevato a 28 anni. Gli aumenti dei limiti di età previsti per l’ammissione ai concorsi per altri pubblici impieghi non trovano applicazione;

godere dei diritti civili e politici; –

non esser stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, o non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi né si trovino in situazioni comunque incompatibili con l’acquisizione o la conservazione dello stato di Maresciallo dell’Arma dei Carabinieri;

essere in possesso di condotta incensurabile e non abbiano tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato. L’accertamento di tale requisito sarà effettuato d’ufficio dall’Arma dei Carabinieri con le modalità previste dalla normativa vigente;

aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, a seguito della frequenza di un corso di studi di durata quinquennale o quadriennale integrato dal corso annuale previsto per l’accesso all’università dall’articolo 1 della Legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni e integrazioni. Il candidato che ha conseguito il titolo di studio all’estero dovrà documentarne l’equipollenza a quello chiesto per la partecipazione al concorso, consegnando idonea documentazione all’atto della presentazione alle prove di efficienza fisica;

non esser stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico–fisica;

non esser stati sottoposti a misure di prevenzione;

se militare (non appartenente all’Arma dei Carabinieri), non essere in attesa di definizione della propria posizione disciplinare, all’esito di procedimento penale per delitto non colposo conclusosi con sentenza diversa da quella irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste ovvero perché l’imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell’articolo 530 del codice di procedura penale.

Concorso Carabinieri 2021: prove di selezione

I candidati al concorso Carabinieri 2021 per il ruolo di Allievi Maresciali, qualora in possesso dell’attestato di bilinguismo, dovranno svolgere le seguenti prove di selezione: