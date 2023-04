UNICT – Collaborazioni part-time per studenti tutor: le info utili

Unict ricerca diverse figure per far da tutor a studenti con disabilità o DSA: ecco i requisiti necessari per poter partecipare al bando.

Fino al 21 aprile 2023, sarà possibile partecipare al bando per l’assegnazione di 50 posti inerenti alle collaborazioni part-time, dedicate all’assistenza durante l’attività didattica di studenti disabili o con Dsa, iscritti presso L’Università di Catania.

Requisiti di partecipazione al bando

Possono partecipare al bando di collaborazioni part-time per l’assistenza durante l’attività didattica dei studenti disabili o con Dsa, tutti:

Gli studenti regolarmente iscritti (in corso o fuori corso) per l’anno accademico 2022/23 all’Università di Catania al 2° e 3° anno di un corso di laurea , agli ultimi 3 anni di un corso di laurea magistrale a ciclo unico e al 1° e 2° anno di un corso di laurea magistrale;

, agli e al Gli studenti che abbiano superato e registrato, con media non inferiore a 22/30, almeno 1/3 dei crediti previsti dall’ordinamento del proprio corso di studio per gli anni di corso antecedenti.

Cosa prevede il servizio del collaboratore part-time

Questo servizio di collaboratore part-time prevede un impegno della durata massima di 150 ore per lo svolgimento di attività didattiche, quali ricerche ed approfondimenti delle materie o la stessa elaborazione di mappe concettuali o schemi fini ad una maggiore comprensione.

Prevede anche l’accompagnamento per le aule, ad esami o ricevimenti, il disbrigo di pratiche burocratiche, quali iscrizione universitaria, tirocini e così via. Ed altri eventuali compiti assegnati dal CInAP, il centro per l’integrazione attiva e partecipata che coordina il bando e che si occuperà inoltre di monitorare e supervisionare costantemente le attività svolte.

Come inoltrare la propria candidatura

La propria domanda di partecipazione al bando va presentata accedendo al portale studenti con le proprie credenziali, selezionando la voce “Collaborazione part-time finalizzata all’assistenza nell’attività didattica di studenti disabili” dal menu “Carriera > Domande” entro e non oltre il 21 aprile 2023.