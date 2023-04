UNICT – Progetto UNICORE: due borse di studio per studenti rifugiati

Anche quest'anno l'Università di Catania partecipa al progetto UNICORE – University Corridors for Refugees: di seguito i dettagli.

L’Università di Catania è tra gli atenei che partecipano alla quinta edizione del progetto UNICORE – University Corridors for Refugees.

Promosso da UNHCR, Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, in collaborazione con Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Caritas, Diaconia Valdese e Centro Astalli, il progetto ha lo scopo di consentire a giovani rifugiati nei territori africani, spesso impossibilitati a continuare gli studi nel Paese in cui hanno trovato protezione, di ottenere visti per motivi di studio in Paesi terzi.

I dettagli

Tramite l’adesione a UNICORE, dunque, anche per l’anno accademico 2023/24 l’Ateneo offre due borse di studio a studenti in possesso di laurea triennale (con votazione non inferiore a 24/30), che potranno immatricolarsi a uno dei corsi di laurea magistrale in lingua inglese previsti dall’offerta formativa Unict.

In particolare, la proposta è rivolta alle studentesse e agli studenti residenti in:

Niger;

Nigeria;

Sud Africa;

Zambia;

Zimbabwe;

Uganda

Kenya.

Gli interessati possono inviare la propria candidature entro il 19 maggio 2023.