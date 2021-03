Etna, riapre la pista dell’aeroporto di Catania: previsti ritardi

Riapre la pista aerea dell'aeroporto Fontanarossa dopo i disagi creati dalla cenere dell'eruzione dell'Etna.

La pista aerea dell’aeroporto Fontanarossa di Catania tornerà ad essere nuovamente agibile a partire dalle ore 13 di oggi. La chiusura era stata disposta in seguito all’attività parossistica che dalle 23 circa della serata di ieri ha interessato l’Etna. L’eruzione ha visto trabocchi, colate laviche e una grossa nube di cenere che si è riversata fino a Catania e dintorni.

Dopo aver disposto un’opera di bonifica e pulizia della pista, l’operazione di rimozione della cenere è stata portata a termine celermente per consentire la ripresa degli scali aeroportuali.

Nonostante questo, come annuncia lo stesso aeroporto in una comunicazione su Facebook, il settore B2 continuerà a permanere chiuso, il che potrebbe comportare alcuni ritardi o disagi per i voli già schedulati della giornata.