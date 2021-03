Il Pistacchio di Raffadali è Dop: il prodotto siciliano conquista il riconoscimento

La Sicilia conta ben due denominazioni di origine protetta di un prodotto sempre più amato, il pistacchio. Anche quello di Raffadali diventa Dop.

Grandi notizie per la Sicilia, terra celebre anche per quel prodotto noto anche come “oro verde”.

Anche il Pistacchio di Raffadali, prodotto in provincia di Agrigento a partire dalla seconda metà dell’Ottocento, è Dop: di fatto, la Commissione Europea ha approvato la domanda di iscrizione di tale delizia nel registro delle denominazioni di origine protette (DOP, per l’appunto).

“Le condizioni molto aride della regione e l’esposizione delle piantagioni a sud e al sole permettono di ottenere un frutto con particolari caratteristiche qualitative – si legge all’interno della nota della Commissione europea – , un sapore dolce, gradevole e pronunciato e un’elevata resa in olio”.